Pêche à Alger : Plus de 4.424 tonnes de produits halieutiques de 2017 à mars 2018

La production halieutique dans la wilaya d'Alger a atteint durant la période allant de 2017 à mars 2018 plus de 4.424 tonnes contre plus de 3065 tonnes en 2016, soit une hausse de près de 1359 tonnes, a indiqué mardi le président de la commission de l'hydraulique, de l'agriculture, de la pêche et du tourisme à l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue d'une sortie en compagnie des membres de la commission aux ports de Raïs Hamidou, Ain Benian, Sidi Fredj et Alger, M. Khiati a indiqué que le production halieutique dans la wilaya d'Alger avait atteint près de 4.424 tonnes durant la période allant de 2017 à mars 2018 contre plus de 3.065 tonnes en 2016, dont plus de 46 tonnes exportées. La production aquacole dans la wilaya d'Alger a atteint cette année 6.676 kg, a fait savoir le responsable. 99 autorisations d'exportation de cette production ont été octroyées auxquelles s'ajoutent près de 483 autorisations de pêche octroyées cette année par la Direction de la pêche de la wilaya d'Alger pour renforcer le secteur et augmenter la production halieutique. Dans le but de renforcer le développement durable, 38 entreprises économiques subventionnées ont été créées dans le cadre de la pêche dont 12 en activité actuellement et 26 autres en cours de réalisation, a rappelé le responsable qui a ajouté que ces entreprises avaient permis la création de 287 postes d'emploi au profit des jeunes dont 91 postes crées et 291 autres programmés outre des programmes de formation dans le domaine de la pêche au profit des étudiants. La directrice de la pêche de la wilaya d'Alger, Rabia Zerrouki, a indiqué, de son côté, que la direction de la pêche oeuvrait à accompagner les pécheurs et à leur fournir tous les moyens nécessaires, affirmant que le port d'Alger, plus grand port de la wilaya, comportait plus de 90% de pécheurs et de bateaux de la wilaya, comportant également toutes les structures nécessaires, outre un centre médical, une station de carburant et un point de vente de matériel de pêche et de pièces détachées pour bateaux. Le représentant de l'entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP) de la wilaya d'Alger, Touhami Rachid a souligné que dans l'objectif de mettre terme au problème de surcharge au niveau des ports d'Alger, il a été procédé à l'élaboration d'un plan d'accostage dans le but de fournir des quais pour l'accostage d'un plus grand nombre de bateaux de pêche et de plaisance, toutefois ce plan n'a pas été exécuté à cause du gel de l'enveloppe financière et du refus des pécheurs de changer leurs places d'accostage. Il a souligné que l'EGPP de la wilaya d'Alger n'obtenait annuellement que 30% de frais d'accostage de bateaux, où un grand nombre de pécheurs refusent de payer ces frais estimés à 4000Da par trimestre. Suite à la visite effectuée au port de Rais Hamidou, de Ain Benian et d'Alger, les membres de la commission de l'irrigation, de l'agriculture, de la pêche et du tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont pris connaissance des préoccupations des pécheurs et de tous les acteurs au niveau des ports, lesquelles ont été axées sur le problème de l'insécurité, du manque de moyens, de quais d'accostage (surcharge), d'éclairage et d'hygiène. A ce titre, M. Khiati a affirmé qu'il sera procédé à la programmation de séances de travail avec le président de l'APN, la directrice du secteur et les acteurs concernés afin de remédier à ces problèmes. Le représentant de la chambre de pêche du port d'Alger a mis l'accent sur le problème de l'insécurité au niveau du port qui est devenu un abri pour les personnes sans domicile et une décharge, ainsi que sur le phénomène de la pollution de la mer à cause des produits déversés par quelques entreprises.

A.A