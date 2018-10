Ouverture hier de la 4ème édition de l’Université du FCE : Haddad appelle à des réformes audacieuses

Le défi pour L’Algérie est celui de réussir sa diversification économique en l’inscrivant de plein pied dans les économies de demain celles de l’après-pétrole. Cette diversification doit ciblerà réduire la forte propension à l’importation, conquérir des marchés à l’export et encourager l’investissement national productif.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) à l’ouverture de la 4ème édition de l’Université de l’organisation patronale, organisée à El Oued. « Au-delà de la mobilisation des acteurs et des moyens, cette perspective requière des réformes audacieuses et une ouverture plus affirmée de son économie » estime M. Ali Haddad, rappelant les propos du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la dernière réunion du Conseil des Ministres. Pour M. Ali Haddad, le volet prioritaire auquel il faudrait s’attaquer en toute urgence est celui du climat des affaires afin de l’assainir des lourdeurs et pratiques bureaucratiques qui pèsent sur le monde de l’entreprise. « De profondes réformes doivent être engagées afin de simplifier l’environnement fiscal, administratif et bancaire de l’entreprise et améliorer les conditions d’accès au foncier » estime M. Ali Haddad, soulignant que FCE« est prêt à apporter, sans ménagement, sa contribution à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ce plan d’action ». En second lieu et en corollaire de l’assainissement du climat des affaires, « une dynamique entrepreneuriale devra être engagée et encouragée » ajoute M. Haddad.L’Algérie doit créer dans les quelques prochaines années des centaines de milliers d’entreprises. « Pour vous donner la dimension du challenge qu’il nous faut assumer. De 2014 à 2018, moins de 200 000 entreprises ont été créées en Algérie alors que plus de 64 000 entreprises ont été créées en France rien qu’au mois de janvier 2018 » souligne le président du FCE. M. Haddad estime que l’Algérie doit donner à l’adresse des opérateurs économiques nationaux et étrangers des signaux forts d’ouverture de son économie. « A l’exception des industries militaires, les autres secteurs doivent être ouverts, sans apriori, à l’investissement privé » a-t-il suggéré. Pour le président du FCE, c’est un gage d’amélioration incontestable du climat de l’investissement et un impératif pour renforcer l’attractivité économique de l’Algérie. « Grâce à la politique menée et conduite par Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le paysage économique national a fait émerger des entreprises privées leaders, ayant gagné en maturité. Elles disposent de capacités à même de leur permettre de prétendre légitimement investir plusieurs domaines d’activité » plaide Ali Haddad. Les efforts de soutien à la production nationale et d’accompagnement des entreprises notamment les PME doivent être, aussi, poursuivis. Le président du FCE, plaide également pour l’introduction « intelligente et bien étudiée » du dispositif du Partenariat Public Privé. De même, qu’en termes de partenariat sociétaire, « le processus de modernisation des entreprises publiques devra se poursuivre en les encourageant à aller vers des partenariats pour gagner en efficacité managériale et acquérir le savoir-faire technologique » a-t-il ajouté. M. Haddad souligne, par ailleurs la nécessité de développer en direction de la diaspora « une démarche volontaire traduite en décisions concrètes pour garantir un meilleur apport au développement du pays ». Le président du FCE a annoncé incubateur pour accueillir et accompagner les jeunes porteurs de projets.