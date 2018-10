Coopération : Bedoui à Tunis pour les travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a entamé samedi, une visite officielle en Tunisie, où il coprésidera avec son homologue tunisien Hichem Fourati, les travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien auxquels participent les walis des régions frontalières des deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre de deux jours permettra aux walis des régions frontalières des deux pays (El-Tarf, Souk-Ahras, Oued Souf, Tébessa) et (Jendouba, Le Keuf, Tozeur, Gafsa) d'aborder la question du développement et de la relance des régions frontalières, selon la même source. Le ministre de l'Intérieur sera reçu par le président de la République tunisienne, Béji Caid Essebsi et par le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, a précisé le communiqué, ajoutant que M. Bedoui aura également des entretiens avec son homologue tunisien, Hichem Fourati. Le développement des régions frontalières a toujours été au centre des différentes rencontres bilatérales, notamment celle de la Grande commission mixte, dont la 21ème session, tenue à Tunis en mars 2017, a été couronnée par un accord sur le projet d'approvisionnement de la région tunisienne de Sakiet Sidi Youcef en Gaz algérien. Dans l'optique de relancer le développement dans les régions frontalières, les deux parties aspirent à "mettre à profit" les atouts naturels que recèlent ces régions afin de "lancer un nouveau partenariat" axé sur la valorisation des ressources minières disponibles et la création d'activités industrielles et tertiaires pérennes autour des grands projets". Parmi les domaines de coopération que les deux pays aspirent à renforcer, il y a lieu de citer l'exploitation des interconnexions électriques entre les deux pays, l'examen de la possibilité d`augmenter le seuil de transit de l`énergie et de développer les échanges commerciaux en matière d`électricité ainsi que les échanges d`expérience en matière de raccordement des régions isolées et frontalières aux réseaux d'électricité et de gaz, conformément aux conclusions du Comité bilatéral Energie algéro-tunisien.

APS