Agriculture: La FAO et l'UA recommandent une mécanisation agricole durable en Afrique

L'Organisation des Nations unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Union africaine (UA) ont lancé un nouveau cadre commun de travail en faveur des agriculteurs africains, permettant d'améliorer leur efficacité agricole à travers la mécanisation, a annoncé la FAO dans un communiqué.

Intitulé "La mécanisation agricole durable : un cadre de travail pour l'Afrique (SAMA)", ce travail consiste à aider les pays africains à développer des stratégies de mécanisation agricole durable, a expliqué le communiqué, en faisant observer qu'a actuellement plus de trois quarts des agriculteurs en Afrique subsaharienne labourent principalement leurs terres à l'aide d'outils manuels. "Une pratique synonyme de faible productivité, particulièrement attrayante pour la jeunesse et donc incompatible avec l'objectif Faim Zéro", a indiqué le communiqué de l'institution onusienne. Pour souligner le retard du continent en terme de mécanisation, la FAO a affirmé qu'en Asie les tracteurs sont utilisés pour préparer plus 60% des terres cultivées alors que ce taux ne dépasse pas 5 % en l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, en dehors de l'Ethiopie, l'utilisation d'animaux de pour travailler la terre est un phénomène minime sur le reste du continent africain, en raison de la présence de la mouche tsé-tsé, a expliqué la même source en ajoutant que "cette situation pousse la plupart des agriculteurs à réaliser leur travail manuellement". La FAO assure qu'aujourd'hui, des machines plus petites et plus abordables, sont disponibles, tandis que les services de location recours à des technologies numériques se sont révélés populaires à travers le continent. Expliquant le contenu de ce travail, le communiqué a indiqué que c'est le fruit d'une série de discussions entre les Etats membres de l'UA, de Commission de l'UA et de la FAO ainsi que des autres partenaires clés. Le travail donne un aperçu historique sur la machinerie en Afrique et suggère la voie à suivre afin de veiller au bon déroulement du processus de mécanisation. Pour le Commissionnaire de l'UA pour l'économie rurale et l'agricultureJosefa Sacko, "Multiplier par deux la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage à moins de donner à la mécanisation une importance capitale". Dans le même sens, la directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo, a estimé que "les fermiers africains devraient pouvoir utiliser technologies agricoles plus modernes, à la fois numériques et mécaniques pour pouvoir stimuler le secteur agricole de manière durable" Le nouveau cadre de travail lancé vendredi par la FAO identifie dix (10) priorités à intégrer dans les plans nationaux des Etats membres de l'UA, allant de la nécessité d'avoir un approvisionnement stable de détachées pour les machines jusqu'à des mécanismes de financement innovants et à l'importance de collaborations régionales qui permettent des services de location transfrontaliers. Cet ouvrage met aussi l'accent sur le fait que ces stratégies devraient couvrir l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, notamment la récolte, la manipulation, la transformation et la salubrité alimentaire, en attention aux pertes alimentaires et en £uvrant à stimuler l'emploi rural et à renforcer les liens entre agriculteurs et consommateurs. Le cadre de travail conclu entre la FAO et l'UA indique que les initiatives transfrontalières - avec les commerçants, les réseaux de distribution et les conducteurs de tracteurs - peuvent l'utilisation de ces machines. Pour renforcer la rentabilité agricole, la FAO estime que celle-ci peut être favorisée en donnant aux marchés, aux crédits et aux régimes fonciers un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. "Le cadre de travail a été conçu pour contribuer aux engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Malabo de l'UA et du Programme 2063", le communiqué . Sa mise en oeuvre nécessitera des contributions significatives de la part des autres acteurs du domaine, dont font partie les institutions publiques et d'autres acteurs privés tels que l'Association européenne des constructeurs de machines agricoles (CEMA), qui vient juste de renouveler son partenariat avec la FAO pour travailler sur des stratégies de mécanisation durable dans les pays en développement. La FAO et la stratégie de l'UA prennent note du fait que "le innovant de l'agriculture africaine est énorme" grâce notamment aux différentes technologies mobiles qui existent et à l'accès à l'information et aux services - et qu'il sera nécessaire de renforcer le développement des capacités afin de pouvoir relever les défis associés à cet ambitieux projet.

APS