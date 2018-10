Hydrocarbures : Sonatrach et Total ont signé deux nouveaux accords

Sonatrach et Total ont signé deux nouveaux accords dans le cadre de leur partenariat global annoncé en 2017. La première porte sur un nouveau contrat de concession pour le développement conjoint du champ gazier d’Erg Issaouane sur le permis TFT Sud, signé par Sonatrach, Total et Alnaft (Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources).

Le permis TFT Sud est situé au sud du champ de Tin FouyéTabankort (TFT), dont le Groupe est le partenaire historique. Les partenaires (Sonatrach 51% et Total 49%) s’engagent à réaliser les investissements nécessaires à la valorisation de réserves du champ d’Erg Issouane situé sur le permis TFT Sud estimées à plus de 100 millions de barils équivalent pétrole (bep). Le développement, qui représente un investissement de l'ordre de 400 millions de dollars, sera relié aux installations de traitement de gaz existantes du champ de TFT par un gazoduc de 22 kilomètres. La mise en production du projet est prévue fin 2021. Les sociétés ont également signé un accord de commercialisation du gaz produit. Le contrat de concession entrera en vigueur à l’approbation des autorités algériennes. Le deuxième concerne un pacte d’actionnaires permettant de créer la joint-venture STEP (Sonatrach Total Entreprise Polymères). Celle-ci sera en charge de mener à bien le projet pétrochimique commun à Arzew, dans l’Ouest de l’Algérie. Il comprend la construction d’une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et d’une unité de production de polypropylène (PP) d’une capacité de 550 000 tonnes par an. Les deux partenaires (Sonatrach 51% et Total 49%) ont prévu de lancer les études d’ingénierie dès novembre. Ce projet, permettra de valoriser le propane disponible localement en grande quantité en le transformant en polypropylène, un plastique dont la demande est en très forte croissance. « Les accords signés aujourd’hui marquent une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique entre Sonatrach et Total afin de poursuivre la valorisation des réserves gazières du pays en apportant le meilleur de notre expertise technologique », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. Total est un acteur historique de l’exploration-production en Algérie depuis 1952. En 2017, le Groupe a produit 15 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) qui provenaient intégralement du champ de gaz et de condensats de TFT dont le Groupe détient actuellement 35 %. En juin 2017, Total a signé un nouveau contrat de concession pour une durée de 25 ans afin de poursuivre l’exploitation du champ qui confère à Total 26,4 % d’intérêt aux côtés de Sonatrach (51 %) et de Repsol (22,6 %). Ce contrat vient de recevoir l’approbation du conseil des ministres. En mars 2018, Total a également démarré la production du champ gazier de Timimoun situé dans le Sud-Ouest algérien. Le Groupe détient 37,75 % de cet actif dont la capacité s’élève à 5 millions de mètres cube de gaz par jour (environ 30 000 bep/j). À travers l’acquisition de MaerskOil, finalisée en mars 2018, le Groupe a obtenu une participation de 12,25 % dans les champs pétroliers d’El-Merk, Hassi Berkine et Ourhoud avec une capacité de production de 400 000 bep/j. En 2017, Total a acquis le portefeuille d'actifs amont de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Engie qui a permis au Groupe de compléter son portefeuille mondial de GNL et dont 4,6 millions de tonnes par an proviendront de contrats d’approvisionnement avec Sonatrach. Le Groupe est également présent dans la commercialisation de lubrifiants et de bitumes.

