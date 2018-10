Agriculture : Une cartographie pour orienter les investisseurs selon les spécificités de chaque région d'Alger

La direction de l'agriculture et de développement rural de la wilaya d'Alger a élaboré "une cartographie des investissements" selon les spécificités de chaque région de la capitale afin de permettre aux investisseurs "d'investir de façon sûre et garantir la réussite de leurs projets", a fait savoir, dimanche, le directeur du secteur, Bouaziz Noui.

Abordant l'orientation de l'investissement agricole à Alger, M. Bouaziz a indiqué à l'APS que la capitale comptait trois régions fertiles à savoir la Mitidja, la région de Maalma et souidani et les régions côtières (est et ouest). Cette cartographie permettra d'orienter les investisseurs en les dotant d'informations précises sur des projets au niveau de ces régions ayant un taux de réussite de 100%, ce qui garantira à l'investisseur un gain de temps et d'argent, a expliqué le même responsable. M. Bouaziz a précisé, à ce propos, que ses services détenaient informations exactes sur la nature des projets susceptibles de réussir dans ces régions à l'image des laiteries, abattoirs et coopératives agricoles, facilitant ainsi la tache aux futurs investisseurs. La direction assure aux investisseurs tous les moyens techniques dont les engrais, le raccordement au réseau d'eau, outre l'expertise pour assurer la réussite des projets, a ajouté le responsable. Il a rappelé, dans ce sens, que l'Office national des terres agricoles (ONTA) avait octroyé, depuis 2010, un total de 5200 actes de concession au profit de propriétaires de coopératives agricoles collectives et individuelles afin de leur permettre de bénéficier de facilitations administratives, de crédits bancaires, de soutien technique et de la formation, soulignant que l'opération d'octroi de ces actes se jusqu'à fin 2018. S'agissant des dossiers relatifs aux actes de concession en suspens au niveau de l'office, M. Bouaziz a imputé le retard d'octroi de certains actes à des litiges judiciaires liés notamment, à l'existence de constructions anarchiques sur ces terres.

T.A