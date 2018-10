12ème édition du Salon professionnel international de l'industrie « Alger-industries » : BOMARE COMPANY participe au Palais des Expositions de la SAFEX

BOMARE COMPANY participe à la 12ème édition du Salon international « Alger Industries » qui se déroulera du 7 au 10 octobre courant, au Palais des Expositions de la SAFEX.

Le salon professionnel international de l'industrie « Alger-industries » sera le point de rencontre incontestable de l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de l’industrie.

Ce rendez-vous annuel sera un véritable espace de concertation et d’échanges entre les industriels algériens et étrangers et une réelle opportunité pour la mise en route de partenariats entre les acteurs du secteur. A cette occasion, un stand de 12 M² dans un emplacement stratégique, situé au « pavillon A » sera habillé aux couleurs de BOMARE COMPANY où pendant plus de trois jours une gamme riche et variée de produits électroniques qui répondent aux normes internationales les plus rigoureuses sera exposée, permettant ainsi aux visiteurs, professionnels et experts de découvrir les différents produits et services proposés par BOMARE COMPANY, mais aussi d’échanger à propos des actualités liées à l’électronique avec l’équipe de collaborateurs de BOMARE COMAPNY présente sur place.

BOMARE COMPANY à travers sa participation à la 12ème édition du Salon professionnel international de l'industrie « Alger-industries » contribue à faire valoir l'industrie électronique algérienne et de son fort potentiel de développement.