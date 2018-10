Partenaire indéfectible du football algérien : Ooredoo reconduit son partenariat de sponsoring avec la Jeunesse Sportive de Kabyliepour la dixième année consécutive

Ooredoo annonce aujourd’hui, mardi 09octobre 2018, la reconduction de sa Convention de sponsoring avec le club de football professionnel : la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK).

La convention de ce partenariat stratégique a été signée, au siège de Ooredoo à Alger, par le Président de la SSPA Jeunesse Sportive de Kabylie, M. Cherif Mellal et le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, en présence de l’encadrement technique et administratif de la JSK ainsi que des cadres de Ooredoo. S’exprimant à cette occasion, le Président de la JSK M. Cherif Mellal, a déclaré : « Nous sommes ravis de reconduire notre partenariat avec l’entreprise Ooredoo, qui remonte à près d’une dizaine d’années, et le consolider à travers cette nouvelle convention de sponsoring. Cette date marque le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la JSK avec son allié traditionnel Ooredoo. Cette alliance nous permettra de poursuivre notre parcours avec confiance et détermination pour réaliser une saison sportive réussie. Je remercie Ooredoo pour avoir renouvelé sa confiance à notre club. » Pour sa part le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré :« Nous sommes heureux de reconduire notre partenariat de sponsoring avec la Jeunesse Sportive de Kabylie pour la dixième année consécutive. Cet illustre club a grandement contribué à écrire en lettres d’or l’histoire du football algérien en lui permettant de rayonner dans les compétitions d’envergure grâce son palmarès riche en consécrations nationales et régionales. En mon nom et au nom de Ooredoo, je souhaite aux « Lions du Djurdjura »plein de succès et de réussite inchallah dans leur parcours. Ooredoo est fière de poursuivre son engagement avec le prestigieux club ayant honoré les couleurs de l’Algérie sur les plans régional et international. » Pour rappel, Ooredoo a signé le premier contrat de sponsoring avec la JSK en 2009. Fondée en 1946, l’équipe de la JSK est le club le plus titré dans l’histoire du football national avec 27 titres, notamment quatorze (14) Championnats d’Algérie, cinq (5) fois vainqueur de la Coupe d’Algérie, deux (2)fois vainqueur de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, trois (3) fois vainqueur successif de la Coupe de la CAF et une (1) fois vainqueur de la Super coupe d’Afrique. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait signé, jeudi dernier au niveau de son siège à Alger, une Convention de sponsoring avec l’Entente Sportive de Sétif (ESS), et qu’elle est toujours le Sponsor officiel de l’Union Sportive Medinat Bel Abbès (USMBA).