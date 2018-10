Sûreté de la wilaya d'Alger : Poursuite des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière et la lutte contre les différents fléaux sociaux

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger poursuivent leurs campagnes de sensibilisation autour de différents sujets, tels que la sécurité routière et la lutte contre les différents fléaux sociaux, notamment la toxicomanie et les dangers liés à l'internet, a indiqué, mardi , un communiqué de ce corps de sécurité.

Les cellules d'écoute et d'action préventive (CEAP), relevant des Sûretés des circonscriptions administratives de Rouiba, Draria et de Bouzaréah, ont initié des actions de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation de l'Internet au niveau de un nombre d'établissements scolaires, tous paliers confondus, où l'accent a été mis sur le rôle positif de ce moyen technologique et ses utilisations dans les travaux de recherche des élèves. Les psychologues spécialistes relevant de la Sûreté nationale, ainsi que le chef de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ,se sont employés, selon le même communiqué, à travers ces leçons, à souligner " l'aspect négatif lié à la mauvaise exploitation de la Toile" et ce qui en découle comme dangers, notamment l'isolement social, une vie virtuelle résultant de certaines applications et jeux virtuels, outre la consultation de certains sites web interdits. Au volet lutte contre la toxicomanie, les cellules d’écoute relevant des sûretés d’Hussein Dey et de Rouiba ont organisé une campagne de sensibilisation sur les dangers de ce fléau au niveau de la gare Mohamed Belouizdad, ainsi qu’au sein d’un collège à Heuraouas. Une sortie durant laquelle des brochures ayant pour slogan "les drogues et l’accoutumance te concernent" ont été distribuées, étayées d’illustrations, de conseils et de recommandations sur les dangers de ce fléau et les méthodes de traitement. Les cellules d’écoute relevant des Sûretés des circonscriptions de Bouzareah, Baraki, Hussein Dey et Bir Mourad Raïs ont organisé, pour leur part, une sortie sur le terrain au profit des usagers de la route ainsi qu’au niveau des stations de transport des étudiants , durant laquelle il a été procédé à la distribution de dépliants. Dans le même cadre, la cellule de communication et de l'action préventive de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki a organisé 3 campagnes au profit des élèves du cycle primaire sur les principes de la sécurité routière, en les appelant à emprunter le passage piéton ainsi que les passerelles, tout en respectant les panneaux de signalisation. Enfin, les éléments de la cellule relevant de la sûreté de la circonscription de Zéralda ont organisé une campagne pour sensibiliser les citoyens quant à l'importance de préserver la santé publique, et ce à travers des action de nettoyage, a conclu le communiqué.

