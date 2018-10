Algérie Poste : Ouverture de plus de 300 nouveaux bureaux de poste avant fin 2018

Le directeur général d'Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani, a annoncé mercredi à Alger, l'ouverture, avant fin 2018, de 311 nouveaux bureaux de poste qui seront renforcés par des bureaux mobiles dans les régions éloignées.

Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Dahmani a indiqué qu'Algérie Poste avait "adopté une stratégie ambitieuse, s'étalant de 2018 à 2020, visant à améliorer les prestations au profit des clients, à moderniser le réseau postal et à alléger la pression sur plusieurs bureaux de poste, notamment dans les nouvelles zones urbaines". Ainsi, il a été décidé l'ouverture, avant fin 2018, de 311 bureaux qui seront renforcés par des bureaux mobiles dans les régions éloignées et celles connaissant une grande perturbation dans le réseau postal". Le responsable a fait savoir qu'un plan a été mis en place pour intensifier le nombre de bureaux de poste à Alger. "Il a été convenu avec la wilaya d'Alger de la réalisation de 80 projets dont 16 sont déjà en cours, en attendant l'ouverture en novembre prochain de 5 nouveaux bureaux de poste". M. Dahmani a annoncé par ailleurs le lancement de l'opération de "connexion avant la fin de l'année en cours de tout le réseaux postal, composé de 3800 bureaux de poste à travers le territoire national, au réseau d'Algérie Télécom fonctionnant aux fibres optiques alors qu'auparavant il était connecté au réseau de téléphonie mobile". Cette mesure qui "a touché à ce jour 1600 bureaux de poste est susceptible d'augmenter le débit au niveau des bureaux de poste à 2 mégabits, et partant améliorer le réseau et la célérité des opérations financières". S'exprimant sur le facteur humain que l'entreprise entend mobiliser pour réaliser cette stratégie sur le terrain, M. Dahmani a annoncé "un plan annuel prévisionnel de recrutement, adopté par le Conseil d'administration, pour combler le déficit, améliorer le service public et remédier au manque induit par le départ de 6000 employés à la retraite ces deux dernières années". A cet effet, l'entreprise a ouvert en 2018, "2811 postes d'emploi, dont la moitié a été consacrée au renforcement du réseau de distribution, en l'occurrence les facteurs et le personnel en charge de la distribution, outre la régularisation de la situation de 5511 employés dans le cadre de l'insertion professionnelle et la permanisation de 927 autres, mardi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poste". Evoquant les services numériques "développés" lancés par l'entreprise à travers la carte Edahabia, M. Dahmani a affirmé que les distributeurs automatiques installés au niveau des bureaux de postes ont enregistré, durant 2017, plus de 74 millions d'opérations de retrait, d'un montant estimé à 347 milliards DA, dont 41 milliards DA retirés durant le mois de ramadhan dernier, dévoilant "un projet d'acquisition de plus 1000 nouveaux distributeurs automatiques qui seront placés prochainement dans les différents bureaux de postes". Par ailleurs, outre le service de paiement des factures de rechargement en ligne offert aux opérateurs de téléphone mobile, un service de paiement en ligne de la police d'assurance a été lancé mardi. L'entreprise s'attelle actuellement à lancer ce service via "la plateforme monétique mise en service". Algérie Poste compte plus de 25.000 employés qui sont au service de plus de 22 millions clients, en assurant quelques 2,8 millions opérations par jour au sein de 21.500 bureaux offrant des prestations postales et financières à travers son réseau déployé sur l'ensemble du territoire national".

R.N