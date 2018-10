Ouverture de l’année universitaire 2018-2019 : Ooredoo récompense les Majors de Promotion de l’Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2

Opérateur technologique pleinement engagé dans la valorisation du potentiel des universitaires algériens, Ooredoo a sponsorisé la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2018-2019 de l’Université Abdelhamid Mehri – Constantine 2, organisée cette semaine au niveau de l’Université.

Durant cette cérémonie, Ooredoo a félicité les étudiants de l’université de l’Est et a offert des récompenses aux Majors de Promotion de l’année universitaire 2017-2018 en Licence et en Master de différentes spécialités. Cette initiative de Ooredoo s’inscrit dans le cadre de son programme tStart et du partenariat scellé avec l’Université Abdelhamid Mehri – Constantine 2, qui vise à promouvoir et à encourager l’émergence de jeunes porteurs de projets innovants en mettant à leur profit son expérience et son savoir-faire technologique. Pour rappel, le programme tStart de Ooredoo lancé en 2013, permet de soutenir et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création de leurs startup technologiques au sein de ses incubateurs. A travers cette action, Ooredoo confirme sa volonté de valoriser les compétences locales et d’accompagner les projets innovants à forte valeur technologique afin de contribuer à l’enrichissement du tissu économique algérien.