Avec le Galaxy A9, vivez l’instant présent : Capturez et partagez vos expériences telles que vous les voyez

Samsung Electronics Ltd. a lancé Galaxy A9, un Smartphone conçu pour ceux qui désirent explorer et capturer des moments et les partager tels qu’ils les voient.

Cet appareil inédit fait son entrée avec la première caméra arrière quadravision (quatre objectifs) dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour vous aider à vivre l’instant présent. Le Galaxy A9 a été créé pour ceux qui savent ce qu’ils veulent et vont le chercher. Prendre des selfies audacieuses ou capturer un paysage panoramique, le Galaxy A9 se présente comme le meilleur compagnon pour saisir et partager ses aventures au quotidien, peu importe où la vie vous emmène. « En tant que leader mondial dans l’innovation des smartphones, nous comprenons le besoin d’innovation dans un monde en perpétuelle évolution et influencé par la communication visuelle », a déclaré DJ Koh, président et PDG de la Division IT & Mobile Communications chez Samsung Electronics. « Fort de notre savoir-faire dans le développement d’appareil photo, nous avons mis en place les technologies de nouvelle génération sur la gamme Galaxy pour donner à davantage d’utilisateurs la possibilité d’expérimenter une innovation de pointe. Nous sommes heureux de tenir cette promesse et lancer une caméra inédite sur le Galaxy A9. » Dans un monde fascinant et connecté où les moments et les souvenirs sont capturés et partagés à chaque instant que ce soit au quotidien ou une fois dans sa vie, le Smartphone est devenu bien plus qu’un simple appareil. C’est la raison pour laquelle le Galaxy A9 est doté des meilleures innovations en matière d’appareil photo Samsung pour permettre aux utilisateurs de réaliser plus, d’expérimenter plus et de découvrir plus de possibilités chaque jour.

La nouvelle caméra arrière quadravision

Le Galaxy A9 permet de prendre des photos belles et vivaces sans aucun effort. Avec quatre objectifs, vous aurez plus de possibilités encore pour révéler votre créativité, saisir, créer et partager des images surprenantes.

•Rapprochez-vous sans compromis avec le zoom optique 2x pour des prises de vue détaillées malgré la distance.

•Saisissez le monde dans sa totalité avec les objectifs ultra grands et visez comme un pro avec l’optimiseur de scène. Grâce à la reconnaissance de scène IA, votre appareil photo est plus intelligent et capable d’identifier le sujet et ajuster les paramètres pour obtenir les meilleures photos en un click.

•Exprimez votre créativité avec les objectifs de profondeur et prenez la liberté de gérer manuellement la profondeur du champ et de focaliser sur le sujet pour des prises de vue professionnelles et exceptionnelles.

•Capturez des images claires et lumineuses dans des conditions à faible ou vive luminosité avec l’objectif principal du Galaxy A9 de 24MP pour de magnifiques photos à toute heure de la journée.

De nouvelles fonctionnalités pour une performance exceptionnelle à tout moment

La durée de vie de la batterie du Galaxy A9 de 3,800mAh vous permet de profiter pleinement de votre temps et de bénéficier de performances exceptionnelles et durables. Vous pouvez maintenant tout capturer sans restriction, stocker plus et supprimer moins avec un stockage de 128GB et une mémoire extensible allant jusqu’à 512GB. Conçu pour vous faciliter la vie, le Galaxy A9 intègre le Bixby , le Samsung Pay et le Samsung Health et vous pouvez bénéficier des avantages multitâches que le Galaxy A9 met à votre disposition, y compris l’App Pair.

Un design haut de gamme

S'appuyant sur l'héritage de Samsung en terme de design premium, le Galaxy A9 est proposé en trois couleurs uniques ; Caviar Black (Noir), Lemonade Blue (Bleu) et Bubblegum Pink (Rose) avec un design élégant et ergonomique qui tient dans la main et un dos en verre incurvé en 3D pour une sensation de confort hors pair. Le Galaxy A9 sera disponible dans certains marchés à partir du mois de novembre. Pour en savoir plus sur le Galaxy A9, veuillez consulter : http://www.samsungmobilepress.com news.samsung.com/galaxyor www.samsung.com/galaxy