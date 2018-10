3ème Salon International de la pharmacie, la parapharmacie, la santé et du bien êtr : Ooredoo présente ses innovations aux professionnels de la pharmacie et de la santé

Pour la 2ème année consécutive, Ooredooa participé au Salon International de la pharmacie, la parapharmacie, la Santé et du bien-être « SAIDALYA - Algérie 2018 », dont la 3ème édition a été organisée du 11 au 13octobre 2018 à Constantine.

Le salon « SAIDALYA Algérie 2018 »constitue un véritable rendez-vous scientifique et commercial qui réunit un grand nombre deprofessionnels, nationaux et étrangers, des secteurs de la pharmacie, la parapharmacie, la santé et le bien-être pour échanger autour des dernières technologies de l'industrie pharmaceutique. Dans le cadre de ce rendez-vous économique international, Ooredoo a pris part à ce salon à travers un stand au niveau duquel des représentants de Ooredoo Business ont exposé les différentes offres et solutions de Ooredoo adaptées aux besoins des professionnels. En participant à cet évènement scientifique et commercial, Ooredoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’accompagnement des professionnels et opérateurs économiques algériens avec ses offres et solutions innovantes.