Alors que les céréales ont atteint un niveau record : La production agricole en nette hausse

La production globale des filières agricoles a enregistré une nette hausse lors de la campagne agricole 2017-2018, notamment les céréales qui ont connu une production "record", a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche.

"Les principales filières agricoles ont connu un développement satisfaisant lors de ces dernières années, notamment la dernière campagne agricole 2017-2018", a rapporté le communiqué, en référence aux chiffres avancés par le directeur de la Régulation et du développement des filières agricoles. Il s'est exprimé lors d'une réunion avec les cadres du secteur, présidée par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des programmes des filières et de l'organisation de l'interprofession, précise la même source. A travers les chiffres rapportés dans le communiqué, les céréales et "pour la première fois", il a été enregistré une production "record" qui s'élève à 60.500.000 quintaux, dont 27 millions de quintaux stockés. Pour la pomme de terre, le pré bilan de l'année a donné une production de 40.239.889 quintaux. Les autres filières végétales ont connu la même dynamique en termes de production, notamment la culture de l'ail qui a enregistré une production de 203.393 quintaux soit un taux d'évolution de 64% par rapport à l'année 2017. La quantité stockée cette année est de 3.129 tonnes. Idem pour la tomate industrielle qui a enregistré une production de 15.374,377 quintaux, soit une hausse de 27% par rapport à l'année écoulée. A cet effet, le ministère a noté que comme chaque année, le dispositif de régulation de la pomme de terre a été enclenché avec une quantité stockée de 100.000 tonnes, et ce, pour couvrir les besoins durant la période de soudure qui commence à partir du 20 octobre et s'étalera jusqu'au 08 décembre 2018 avec un déstockage moyen de 18.000 tonnes par décade. S'agissant des filières animales, la même dynamique a été constatée. La filière apicole a connu une dynamique de développement "considérable" avec une production de 74.234 quintaux, soit une augmentation de 12% par rapport à la campagne précédente. Les cultures fourragères ont également connu une augmentation significative durant cette année avec une production de 48 millions de quintaux, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année 2017. Le ministère, a rappelé, par ailleurs, que le programme de soutien à l'acquisition de matériels agricoles a été reconduit durant cette année 2018 pour une meilleure modernisation des exploitations agricoles. Par conséquent, un quota de 550 moissonneuses batteuses et 1.079 tracteurs a été réparti sur les 48 wilayas du pays. Le document a, en outre, noté que le rôle de l'interprofession dans sa contribution au développement des filières a été mis en exergue, lors de cette réunion, rappelant que quinze (15) filières agricoles sont concernées par l'organisation interprofessionnelle à savoir les Céréales, pomme de terre, tomate, oléiculture, Phoeniciculture, ail/oignon, légumes secs, cultures maraîchères, arboriculture fruitière, agrumiculture, viticulture, lait, viande rouge, aviculture et apiculture. Quatorze conseils interprofessionnels sont installés à l'échelle nationale, a-t-on souligné.