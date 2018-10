Secteur industriel public durant le 2ème trimestre 2018 : Les prix à la production ont connu une hausse de 0,4%

Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 0,4% durant le 2ème trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre de la même année, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Par rapport au 2ème trimestre 2017, les prix à la production ont augmenté de 2,4%. La hausse a été tirée essentiellement par les secteurs, respectivement, des Cuirs et chaussures, Agro-alimentaires, les Industries des bois, liège et papier et les Industries des Textiles, précise l'Office. Par secteur d'activité, la plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les Industries des Cuirs et chaussures avec une hausse de 2,5% durant le 2ème trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2018. Cette augmentation a été induite par la hausse des prix des biens intermédiaires en cuir de l'ordre de 5,8%, explique l'ONS. La variation haussière à également concerné les Industries Agro-alimentaires (+1,8%). Le principal facteur de cette tendance est la filière de fabrication des produits alimentaires pour animaux (+11,8%). En revanche, les prix à la production dans la branche de travail de grain (céréales) ont baissé de 1,1% Pour les deux secteurs des Industries des Textiles et des Industries du Bois, liège et papier, les prix sortie-usine ont connu chacun une hausse modérée de 0,5% au 2ème trimestre 2018 et par rapport au 1er trimestre 2018. Cette variation dans les Industries des Textiles a été tirée par une évolution d'un même taux (+0,5%) dans les prix des biens intermédiaires et dans ceux des biens de consommation produits dans ce créneau industriel. Quant à la tendance haussière observée dans les Industries des bois, liège et papier, elle a été essentiellement engendrée par la hausse des prix de la fabrication et transformation du papier (+1,5%). En revanche, l'ONS a relevé des baisses des prix à la production dans certains secteurs durant le 2ème trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2018. Ainsi, la variation négative la plus importante des prix a été enregistrée dans le secteur des Mines et carrières (-1,4%). Cette baisse des prix a caractérisé l'extraction du minerai de phosphate (-2%) et du sel (-0,4%). La baisse des prix à la production a également concerné les Industries Sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) avec un recul de 0,8%. Ce résultat a été engendré par la baisse des prix dans la branche sidérurgie et transformation de fonte et acier (-1,8%) et celle de fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-2,2%). Par contre, les prix dans les ISMMEE ont augmenté pour les biens de consommation électrique (+4,7%) et la mécanique de précision pour équipement (+2,7%). L'autre secteur où les prix ont marqué un recul est celui des Matériaux de construction (-0,2%), induit particulièrement par la baisse des prix des produits en ciment et matériaux de construction divers (-1%). Pour rappel, l’évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur toute l'année 2017 avait augmenté de 1,9% par rapport à 2016.