Exploitations agricoles : Fin 2018 dernier délai pour la conversion du droit de jouissance en droit de concession

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a affirmé lundi à Alger, que le dernier délai pour les propriétaires d'exploitations agricoles concernés en vue d'achever les procédures de conversion du droit de jouissance en droit de concession, a été fixé à fin 2018, précisant que cette opération a atteint un taux de 95%.

Intervenant à une rencontre du Conseil national de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), le ministre a indiqué que "les services de l'Office National des terres agricoles (ONTA) ont enregistré 202.000 dossiers dont 197.000 dossiers déjà traités relatifs à la conversion des exploitations agricoles du droit de jouissance en droit de concession, au titre de la loi 10-03Concernant la restitution des terres agricoles non exploitées, le ministre a fait état de 350.000 hectares restitués au niveau national, affirmant que son département ministériel procédera à la restitution de toutes les terres nos exploitées depuis deux ou trois ans, afin de les octroyer par la suite aux exploitants agricoles". Répondant à une question de la presse sur l'orientation de l'Algérie vers l'importation du blé de Russie au lieu de la France, le ministre a dit que l'Algérie n'a pas encore atteint l'autosuffisance en ce produit, que le Gouvernement veille à réduire la facture des importations au service de son économie nationale". Rappelant que la production des céréales avait doublé cette année par rapport à l'année précédente, soit 34 millions quintaux en 2017 contre plus de 60 millions quintaux en 2018, M. Bouazghi a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts consentis par les pouvoirs publics, les et tous les acteurs concernés en vue de bâtir une économie forte et solide pour le pays". Lors de cette rencontre, le ministre a évoqué l'effacement des dettes des agriculteurs, soit 55 milliards de Da dont 14 milliards en 2001 et 41 milliards en 2009, outre l'intérêt accordé aux préoccupations socio-économiques des paysans. Une nette hausse des produits agricoles a été enregistrée durant ces dernières années, outre l'expansion des périmètres irrigués, a-t-il ajouté. Dans ce cadre, M. Bouazghi a affirmé que 1,7 million de hectares ont été octroyés pour la mise en valeur des terres et la création de exploitations agricoles, outre 1,3 million d'emplois crée depuis 2000. Pour sa part, le Secrétaire général de l'UNPA, Mohamed Aloui a indiqué que l'Union avait établi un plan pour la prise en charge des préoccupations des agriculteurs et évaluer le rendement du secteur agricole pour créer la richesse et contribuer au revenu national brut (RNB).L'UNPA a réalisé des taux de croissance importants dans certaines filières agricoles, a-t- fait savoir, appelant à l'amélioration de la formation professionnelle dans le domaine agricole pour répondre davantage aux besoins du secteur et à l'orientation des jeunes vers l'investissement dans ce domaine pour résorber le chômage. De son côté, le président directeur général de la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), M. Boualem Djebbar, a affirmé que sa Banque poursuivra l'appui et l'accompagnement des différentes filières agricoles, à travers l'octroi des crédits à ceux désirant investir dans ce domaine. Il a précisé qu'un grand nombre des demandes de crédits formulées par les agriculteurs a été accepté, ajoutant que 150.000 agriculteurs ont bénéficié de ces crédits.

S.A