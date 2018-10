Elevage : La FAO suggère des mesures pour l'amélioration de la productivité

Les politiques sectorielles en matière d'élevage doivent travailler à améliorer la productivité du travail des petits producteurs, a indiqué la FAO sur son site web.

L'organisation onusienne a appelé, dans son dernier rapport sur l'élevage, à ce que ces politiques se concentrent sur les activités à haute valeur ajoutée et les plus exigeantes en main d'oeuvre afin de libérer les "effets multiplicateurs" du secteur en matière de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Selon le rapport, l'un des défis majeurs dans les pays en développement est la fragmentation du secteur de l'élevage, avec différents niveaux de productivité du travail au niveau de la transformation et de la production et notamment au sein même de la production, entre les agriculteurs commerciaux et les agriculteurs de subsistance. Cependant, il met en garde sur le fait qu'une croissance rapide du secteur de l'élevage ne se traduise pas toujours par une réduction rapide de la pauvreté. Il sera donc nécessaire de mieux comprendre la relation entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté, ainsi que les facteurs capables d'améliorer la contribution du secteur aux efforts visant à réduire la pauvreté, souligne la même source. Les politiques qui iront dans ce sens devront nécessairement inclure des mesures visant à améliorer l'accès des petits exploitants agricoles et des éleveurs aux ressources productives, à l'information, aux technologies, à la formation, aux biens et aux crédits, afin de renforcer les groupes de producteurs. Les politiques et les pratiques qui permettront d'améliorer l'efficacité du secteur de l'élevage et de réduire son empreinte environnementale devront également être maintenues, indique la FAO. Par exemple, plusieurs études de la FAO ont démontré qu'une démocratisation des meilleures pratiques et technologies relatives à l'alimentation, la santé, l'élevage et la gestion du fumier - y compris une utilisation accrue de technologies telles que des générateurs à biocombustible - pouvait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur de l'élevage d'au moins 30%. Par ailleurs, l'étude souligne les nombreuses contributions apportées par le secteur de l'élevage, en particulier pour les vies des millions de personnes pauvres et des petits exploitants agricoles dépendants des animaux dans les pays en développement Néanmoins, le rapport indique que des changements au niveau des politiques et des pratiques seront nécessaires afin d'optimiser ces contributions. En outre, faire coïncider le secteur de l'élevage aux objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies peut entraîner de nombreux résultats positifs, explique la FAO. Cela devrait permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également l'accès à l'énergie, la parité des sexes et la gestion environnementale, sans oublier de contribuer à la paix et à la stabilité, poursuit-il. Cité par ce rapport, le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a rappelé que même les sociétés post-industrielles les plus modernes dépendaient toujours des animaux pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a ainsi indiqué que le secteur de l'élevage revêtait "une importance fondamentale" pouvant jouer un rôle primordial en matière d'amélioration de la vie de millions de personnes, en fournissant de la nourriture, des emplois, des revenus, des opportunités économiques et en renforçant la résilience. "Avant que tout cela n'arrive, il est nécessaire de pallier à plusieurs interactions complexes", a-t-il souligné. Parmi ces interactions, le DG de la FAO cite la concurrence au niveau des terres qui servent à produire la nourriture animale qui contribue à restreindre la disponibilité en ressources nécessaires pour produire de la nourriture pour les humains. Par ailleurs, le même responsable a estimé urgent de mettre fin à la "mauvaise utilisation" d'antimicrobiens dans le cadre de l'élevage animal, faisant référence au rôle des antibiotiques face à la hausse des micro-organismes résistants aux antimicrobiens. Pour rappel, actuellement, au moins 1,3 milliard de personnes à travers le monde travaillent dans la production animale. La production animale représente 40% de la production agricole totale dans les pays développés et 20% de la production agricole totale dans les pays en développement. L'introduction de la génétique de pointe, de systèmes d'alimentation et de contrôle de santé animale, ainsi que d'autres technologies, ces quatre (4) dernières décennies ont permis aux pays industrialisés de réduire de 20% leurs exigences en matière de terres pour le bétail, tout en multipliant par deux (2) leur production de viande.

APS