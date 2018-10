Le système informatique des Douanes: Le taux d'avancement du projet de logiciels "Soft" réalisé à 50%

Le Directeur général des Douanes algériennes, Farouk Bahamid, a affirmé, mercredi à Alger, que le taux d'avancement des travaux du projet de logiciels (Soft), inscrit dans le cadre du nouveau système informatique des Douanes était estimé à 50%.

Intervenant devant une délégation de la commission des Affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, M. Bahamid a indiqué que "le projet de logiciels des douanes algériennes a été réalisée à hauteur de 50% avant son exécution avant 2019". Le projet de logiciels renferme trois axes sur lesquels repose le nouveau système informatique des douanes qui remplacera le système informatique actuel mis en place en 1995. Outre le projet de logiciels, le nouveau système informatique prévoit deux autres projets, le premier concerne la réalisation d'un data center (centre de données) et le deuxième le développement du programme de réforme du réseau de communication. Pour sa part, le directeur du Centre national des transmissions et système informatique des Douanes (CNTSID), Smaïl Boudadi, a souligné que le projet du centre de données, dont les travaux de réalisation ont été confiés à l'entreprise chinoise de solutions numériques Huaweï, durant le premier semestre de l'année 2019. Le data center va constituer le contenant devant recevoir les logiciels de gestion automatisée des Douanes et il sera renforcé en matière de transport des données et de la connectique par une mise à niveau du réseau auprès des opérateurs nationaux, a-t-il expliqué. Concernant la promotion de la réforme du réseau de communication, le responsable a indiqué que ledit projet était en cours d'élaboration avec le groupe "Algérie Télécom", soulignant que le délai de réalisation avait été fixé à 18 mois.Concernant le nouveau système informatique des Douanes, le même responsable a fait savoir que ce système visait le dédouanement et la franchise électroniques et la sélection automatique des biens à haut risque via le système de gestion des risques. Ledit système permettra, aussi, l'échange électronique des données et des documents numérisés (guichet unique) ainsi que le suivi, en temps réel, des étapes de dédouanement et du monitoring. Evoquant le plan d'action qui sera adopté, M. Boudadi a affirmé qu'il s'agissait de l'intensification et du transfert des données actuelles pour les utiliser dans le nouveau système informatique outre l'accompagnement et la gestion des données variables et la formation continue au profit des usagers du système informatique. S'agissant des insuffisances enregistrées dans le système informatique actuel, le même responsable a relevé l'absence de la vérification automatique de la véracité des données mais aussi le manque d'outils permettant la soumission des rapports et la sélection automatique des données. Par ailleurs, M. Smail Radji, directeur d'études à la direction des Douanes, a expliqué, à la délégation parlementaire, les missions principales des Douanes dont celles fiscales, parafiscales, économiques et sécuritaires. Concernant la ressource humaine au sein de la DGD, M. Radji a indiqué que cet organe comptait 17.120 employés dont 15.139 (88,4%) activant dans le corps constitués et 1.398 (8,2%) assimilés et 583 contractuels (3,4%). Lors de cette rencontre, M. Bahamid a salué le rôle des Douanes dans la protection de l'économie nationale et l'accompagnement des opérateurs économique en matière de commerce internationale en vue de redynamiser l'économie et de trouver les solutions visant sa diversification. Pour sa part, le président de la commission économique et financière du Conseil de la Nation, Ahmed Ouraghi, s'est félicité du rôle primordial des Douanes dans la promotion de l'économie nationale, estimant que ce corps constituait le maillon fort dans la concrétisation du développement économique et la préservation du produit national. Les membres de la délégation parlementaire ont évoqué, également, les obstacles entravant la performance des opérateurs économiques, appelant ,à ce propos, le premier responsable des Douanes à trouver des solutions efficaces notamment en ce qui concerne la lutte contre le marché parallèle et à intensifier l'action de sensibilisation pour faire connaitre aux citoyens les missions nobles des Douanes.

S.A