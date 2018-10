Tourisme : Nécessité de donner "une impulsion" au tourisme à travers le renforcement de l'investissement et l'amélioration des services

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis l'accent mercredi à Alger sur la nécessité d'insufler "une impulsion" au secteur du tourisme à travers le renforcement de l'investissement et l'amélioration du niveau des services.

Dans une déclaration à la presse après avoir donné le coup d'envoi de la 19ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), le ministre a souligné "la volonté et la détermination des pouvoirs publics à relancer le secteur du tourisme pour qu'il contribue au développement économique durable", mettant en avant que "ce salon constitue une occasion importante pour faire connaitre la diversité touristique dont dispose l'Algérie et qui rend notre pays une destination touristique par excellence". M. Benmessaoud a mis en exergue l'importance de ce salon qui connait, cette année, la participation de plus de 300 opérateurs nationaux et étrangers de 13 pays, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de signer des conventions bilatérales et collectives avec les différents opérateurs participants à cette manifestation organisée sous le slogan "L'Algérie, pays de paix et d'hospitalité", en vue de relancer le secteur du tourisme. Le ministre a appelé, dans ce sens, "au renforcement et à la promotion de l'Algérie comme destination touristique à travers la diversification des programmes et l'organisation des voyages d'exploration aux différentes régions du pays". Il a souligné l'importance d'accorder "une place privilégiée" pour le tourisme saharien, qualifié, a-t-il dit, de "locomotive devant attirer les touristes, notamment les étrangers et développer le secteur", rappelant les conventions signées entre Air Algérie et Tassili Airlines afin de réduire les prix des billets d'avion vers le sud du pays. Lors de cette évènement qui s'est déroulé en présence de la ministre tunisienne du Tourisme, Salma Elloumi Rekik et du ministre nigérien du Tourisme, Ahmed Boto, M. Benmessaoud a mis l'accent sur l'impératif de "renforcer la formation afin de qualifier la ressource humaine, de moderniser les anciennes structures touristiques, de soutenir l'investissement et de vulgariser l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le domaine du tourisme". A cette occasion, il sera procédé à l'organisation de conférences sur la diversité des richesses touristiques que recèle l'Algérie notamment dans les régions du sud, suivi de séances de débat avec des opérateurs locaux et étrangers. M. Benmessaoud a saisi cette occasion pour procéder à la visite de plusieurs stands d'opérateurs locaux et étrangers activant dans le domaine du tourisme.

T.A