Les terres rares en Algérie : Une réelle opportunité

Il est question ici de la valorisation des éléments de terres rares, considérés par un grand nombre de chercheurs et d’économistes comme des substances hautement stratégiques et dont la maîtrise des ressources demeure pour beaucoup de pays une grande alternative aux autres gisements énergétiques.

L’Algérie dont le potentiel énergétique sous toutes ses formes est indiscutable, des énergies fossiles, aux énergies renouvelables en passant par les richesses minières, a la responsabilité d’exploiter toutes ses potentialités pour en assurer une réelle indépendance vis-à-vis des importations inutiles et budgétivores. L’Algérie n’a pas besoin d’extraire les terres rares, ce sont des produits secondaires de l’exploitation des mines de phosphates que Ferphos, à travers sa filiale Somiphos, réalise depuis plusieurs années. Il suffit d’intégrer dans le process de traitement du minerai brut, quelques étapes de séparation moyennant les nouveaux outils technologiques. Plusieurs chercheursalgériens ont mis en évidence, l’existence des terres rares à des teneurs appréciables qui ont été relevées sur le site de Djebel Onk àTébessa, aucun chercheur n’a évoqué dans ses travaux publiés dans des revues internationales de renom, une quelconque atteinte à l’environnement ou à la santé. Le même procédé d’extraction des phosphates est utilisé dans la plupart des gisements équivalents. Les terres rares constituent une famille d’éléments stables, en aucun cas radioactifs. Cependant, ils peuvent se trouver dans certains gisements en présence d’autres éléments radioactifs, mais sans conséquences sur leurs extractions. La firme Molycorp détentrice de la mine américaine de MountainPass, avait mis au point un procédé respectueux de l’environnement où les terres rares peuvent être extraites du solide sans relargage du thorium radioactif.

Les Chinois sont leaders en la matière.

La Chineest peut-être l’exemple à suivre, tout le monde se rappelle de ce qu’a dit l’ex- dirigeant chinois Deng Xiaoping « Le Proche-Orient a son pétrole, la Chine a ses terres rares »,la Chine a depuis,investi tous les moyens pour en acquérir le savoir et le savoir-faire. Dans sa principale mine de Bayan Obo, en Mongolie-Intérieure, la Chine dispose de plus de 35% des réserves mondiales recensées et produit environs 90% des besoins. Le système de quotas qu’ils ont instauré en 2010 a multiplié de 300% les prix de certaines terres rares. La demande était tellement importante, que beaucoup de pays se pliaient au diktat chinois, sans mêmemanifester une quelconque résistance. Même si l’OMC a condamné ce système de quotas, les Chinois ont gardé le contrôle de leurs oxydes de terres rares, en instaurant des licences de productions. Les Américains, ont tenté de rouvrir leur mine de MountainPassde Californie, mais ils ont vite été confrontés à la réalité de l’impossibilité de rivaliser avec les Chinois en termes de maîtrise de la technologie de l’extraction et après que la Chine a levé les restrictions sur l’exportation. Les Australiens également, ont beaucoup compté sur leurs contrats d’enlèvement à long terme signés avec le Japon pour sauver leur société Lynas. Contrairement à ce qui a été publié par certains alarmistes, la présence de la radioactivité dans les gisements de terres rares, n’est qu’un cas exceptionnel retrouvé aux Etats-Unis, dans leur mine de MountainPassoù le Thorium et le Radium, deux éléments radioactifs, ont fortement perturbé la production. Ce cas est malheureusement faussement généralisé par certains auteurs, probablement par manque de données ou d’informations exactes. En effet, les terres rares sont principalement contenues dans les minéraux bastnaésite (des carbonates) et monazite (des phosphates). Cette dernière se décline en plusieurs variétés suivant la composition chimique, et l’uned’elles contient du Thorium. D’autres ressources peuvent contenir des terres rares, notamment associées à l’apatite, la xénotime, ou les sous-produits de l’Uranium. La stabilisation des prix ces dernières années, a amené certains pays tels que le Brésil et le Japon à la prospection de nouvelles potentialités. Exploitation des sous-produits au Brésil et des sites offshore dans les profondeurs des eaux internationales du Pacifique par le Japon. Le parlement du Groenland a voté en 2013 une loi mettant fin à plus de 25 ans d’interdiction de l’exploitation minière des substances radioactives telle que l’Uranium, ouvrant la voie à de nouveaux investissements dans l’extraction des terres rares. Contrairement aux peurs entretenues par certains médias, l’uranium ne peut pas être considéré comme obstacle à l’extraction du fait de sa radioactivité relativement faible due à l’une des plus lentes décroissances radioactives.

L’intérêt d’exploiter les terres rares

Les bénéfiques applications des terres rares sont largement étalées au grand public et font partie désormais du quotidien de tout un chacun à une allure de plus en plus croissante. Ces éléments constituent l’essentiel des aimants permanents super puissants (Nd-Fe-B), utilisés dans les moteurs et batteries des voitures électriques et hybrides, ils sont présents dans les lasers et luminophores, aussi dans les écrans LED et les Smartphones, les radars et les fuselages des avions et autres drones, etc. Il serait vraiment ironique de demander aux Algériens de procéder au recyclage pour l’obtention des terres rares à partir des matériaux que je viens de citer, alors qu’ils n’en possèdent pratiquement qu’une infime partie jalousement gardés comme objets de valeur. Commençons d’abord par recycler notre papier et notre plastique. N’est-il pas plus simple de les récupérer directement de leur emplacement originel, ne serait-ce que pour s’assurer une place dans le club des exportateurs de métaux stratégiques, ou du moins en réduire les importations, par exemple des catalyseurs à base de terres rares pour les stations de raffineries du pétrole. Si les européens n’extraient pas les terres rares, c’est parce qu’ils n’en ont pas et ce n’est pas pour des considérations environnementales, comme prétendu. Ils attendent néanmoins de pied ferme le projet de la mine des terres rares de NorraKärr en Suède. Doit-on toujours rester observateurs et dépendants, alors que nous disposons d’un potentiel incommensurable de richesses naturelles qui n’attendent que d’être simplement prélevées. Des avancées technologiques notables ont été réalisées ces dernières années dans le domaine de l’exploration, l’extraction et l’exploitation des minerais dans des conditions respectueuses de l’environnement et nécessitant des coûts et des efforts réduits. Beaucoup d’atouts sont en faveur d’une diversification des revenus, être à l’abri d’une chute de prix dans un des secteurs nous exige cette vigilance permanente. On veut réussir une transition énergétique,la valorisation des minéraux en constitue la passerelle. Une éolienne contient une demi-tonne de terre rare, les panneaux solaires couches minces en contiennent également. Ces deux exemples d’énergie renouvelable, peuvent bien évidemment aussi être produits sans terres rares, mais à l’ère de la miniaturisation, le jeu en vaut la chandelle.

Pr. Mourad AMARA : Professeur des universités et directeur du laboratoire d’hydrométallurgie et chimie inorganique moléculaire, USTHB