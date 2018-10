CTS de l'UA : L’Algérie joue un rôle efficient dans la sauvegarde du patrimoine culturel en Afrique

Le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir a salué, dans son intervention à la 3e session du Comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport, organisée du 21 au 25 octobre au Palais des Nations (Alger), le rôle "efficient" de l'Algérie dans le domaine culturel aux niveaux international et africain, à travers ses propositions "constructives" visant à garantir la renaissance culturelle à laquelle aspire tout un chacun.

"L'Algérie a, de tout temps, joué un rôle privilégié dans la sauvegarde des biens culturels et du patrimoine notamment le patrimoine matériel dont jouit le continent africain", a précisé M. Oulebsir. Les questions inscrites à l'ordre du jour de la rencontre d'Alger, organisée sous le thème "Le rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation d’une culture forte pour la lutte contre la corruption", revêtent une "importance majeure" à l'heure actuelle et reflètent la conviction des dirigeants du continent africain quant au rôle que doit jouer la jeunesse africaine dans la promotion de la culture et du sport, a-t-il estimé. "Les thèmes que vous avez introduits dans l'agenda de vos travaux répondent à notre volonté d'assurer cette renaissance culturelle à laquelle nous aspirons tous. Le thème proposé exprime avec sincérité l'importance des défis auxquels est confronté le continent et l'institution africaine est pleinement consciente de la situation actuelle", a-t-il ajouté en s'adressant aux experts africain dans ce domaine. Concernant le volet sport inscrit à l'ordre du jour de la réunion d'Alger, le SG du ministère de la Culture a dit que le sport constituait un outil "important" et "un facteur essentiel" dans la mobilisation des jeunes et l'intégration du continent africain. "Certes, le sport est un facteur primordial et stratégique dans l'intégration de notre continent dans les développements imposés par la mondialisation. De ce fait, il est nécessaire que les jeunes du contient soient au centre de nos préoccupations et nous devons oeuvrer à rehausser leur moral", a-t-il affirmé. Au volet culturel, les experts africains débattront de nombreux points relatifs aux rapports portant sur la matrice de mise en oeuvre des décisions relatives au patrimoine des arts et de la culture et le projet de la loi type de protection des biens et du patrimoine culturel, outre la présentation de rapports sur la création d'un grand musée sur l'Afrique (principal projet de l'Agenda 2063 de l'UA), le mouvement des biens culturels en Afrique et la création de parcs culturels dans le Continent ainsi que la protection des droits des auteurs africains. En matière de Jeunesse, plusieurs recommandations sanctionneront cette rencontre dans laquelle les rapports de différents travaux déjà réalisés seront présentés, à l'instar de celui sur le Fonds des jeunes africains, une étude sur les organisations de la jeunesse africaine, un autre sur comment conférer le caractère institutionnel au Forum des jeunes africains, la synergie entre la stratégie de Nations-Unies pour les jeunes et les initiatives continentales de l'UA ainsi que le rôle des jeunes africains dans la lutte contre la corruption.

S.A