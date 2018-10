Parlement: Mouad Bouchareb élu nouveau président de l'APN

Le député du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a été élu mercredi à la majorité nouveau président de l'Assemblée populaire nationale (APN) en remplacement de Said Bouhadja.

Bouchareb a été élu à main levée lors d'une séance plénière présidée par le député Hadj Laib en sa qualité de doyen des membres de l'APN. Sur l'ensemble des 321 députés qui ont voté lors de cette séance, 320 ont voté oui, dont 33 par procuration, alors qu'un député s'est abstenu. La séance plénière a été boycottée par les députés du Front des forces socialistes (FFS) qui compte 14 députés à l'Assemblée, le Parti des travailleurs (PT, 11), le Mouvement de la société pour la paix (MSP, 34), Front El-Moustakel (14), le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, 9), le Mouvement El-Islah (1), l'Alliance Adala-Ennahda-Bina (15), ainsi que les députés de l'Alliance nationale républicaine (ANR, 6), Les partis de la majorité au sein de l'APN qui ont plébiscité le nouveau président de l'Assemblée, sont le FLN qui compte 161 députés à l'Assemblée, le RND (100), Tajamoua Amel El-Djazair (Taj, 20), le Mouvement populaire algérien (MPA, 13) ainsi que les indépendants avec plus de 30 députés au sein de l'Assemblée. Agé de 47 ans et élu de la wilaya de Sétif au titre de la 8ème législature, issue des élections législatives de mai 2017, M. Bouchareb était président du groupe parlementaire du FLN à la chambre basse du Parlement. Avant l'élection de son nouveau président, l'APN a tenu une séance plénière consacrée à l'adoption du rapport de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'APN. Avant l'élection de M. Bouchareb, neuf personnalités se sont succédé à la tête de l'APN depuis 1977, à savoir Rabah Bitat, Abdelaziz Belkhadem, Abdelkader Bensalah (président de Conseil national de transition de mai 1994 à mai1997) puis président de l'APN de mai 1997 à juin 2002, Karim Younes, Amar Saâdani, Abdelaziz Ziari, Mohamed Larbi Ould Khelifa et Saïd Bouhadja. Ferhat Abbes a été président de l'Assemblée constituante de septembre 1962 au mois d'août 1963, Hadj Benala a été président de l'Assemblée nationale d'août 1963 à juin 1965 et Reda Malek a assuré la présidence du Conseil consultatif de 1992 à 1994.

APS