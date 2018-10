Lafarge Holcim Algérie : Une station de traitement des déchets pétroliers sera réalisée

Le groupe de cimenterie LafargeHolcim Algérie lancera en décembre prochain une station de traitement de déchets pétroliers par incinération, a indiqué hier à Alger un responsable de cette société.

Situé à Oggaz (wilaya de Mascara), ce projet est réalisé pour un montant de plus de 700 millions de dinars, a indiqué le directeur de la communication de LafargeHolcim Algérie, M. Serge Dubois, lors d'une conférence de presse. Selon lui, il s'agit de la première étape d'un programme comprenant la réalisation d'autres stations similaires notamment dans les wilayas de M'sila et de Biskra. La station d'Oggaz, première du genre en Algérie, permettra d'incinérer des déchets pétroliers comme les fonds des cuves et des bourbiers de forage, a-t-il expliqué. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise d'identifier des "relais de croissance" lui permettant de poursuivre son développement dans un marché algérien du ciment allant vers la "saturation", a-t-il avancé. "Il nous faut trouver d'autres créneaux que celui de la production du ciment étant donné que la surcapacité du marché algérien atteindra les 100% à l'horizon 2020: L'offre sera de 46 millions de tonnes/an contre une demande avoisinant les 22 millions de tonnes/an", a-t-il fait savoir. A une question des journalistes sur les exportations du ciment de LafargeHolcim Algérie au cours de l'année 2018, M. Dubois a indiqué que les quantités destinées notamment au marché de l'Afrique de l'Ouest ont été de 400.000 tonnes, dépassant ainsi les prévisions qui avaient été estimées à 300.000 tonnes. Il a, dans ce sens, rappelé que l'entreprise envisage d'exporter 2 millions de tonnes vers l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020.

H.B.