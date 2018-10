Statistiques de l'ONS pour le 2ème trimestre 2018 : Le secteur agricole tire vers le haut la croissance du PIB

Au moment où le secteur des hydrocarbures a connu un coup de pompe avec une baisse de 8,2% au 2ème trimestre 2018 en termes de croissance du Produit intérieur brut, comparativement à la même période de 2017, l’Agriculture réalise de belles performances, faisant de lui le secteur qui tire vers le haut la croissance du PIB.

Ainsi, selon les derniers chiffres rendus publics par l’Office national des statistiques (ONS), la croissance du PIB hors hydrocarbures qui reste appréciable (2,8%) le doit surtout au secteur agricole qui a enregistré une performance soutenue de 8,9% durant cette période du 2ème trimestre 2018 contre 0,7% au 2ème trimestre 2017. Selon l’ONS, d'autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors hydrocarbures, mais pas autant que l’agriculture. Il s'agit, en premier lieu, du secteur du Bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH y compris services et travaux publics pétroliers) qui a réalisé une croissance de 3%. Une croissance positive a également concerné les secteurs de l'industrie (+2,1%), des services marchands (+2,6%) et des services non marchands (+1,7%), détaille l'Office. Les Services Marchands sont les Transports et communications, le Commerce, les Services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que les Hôtels-Cafés-Restaurants. Quant aux Services Non Marchands, ils concernent les Affaires immobilières, les Services financiers et les Administrations publiques. En valeurs courantes, le PIB du 2ème trimestre 2018 a connu une croissance importante de 9,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans ce sens, la hausse du niveau général des prix au 2ème trimestre 2018 a été de 8,6% contre 3,5% pour la même période de l'année précédente.