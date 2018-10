Plan stratégique d'Alger: 1ère étape réalisée à 45% et réception de grands projets fin 2018

Les projets s'inscrivant dans le cadre 1ère phase du Plan stratégique d’aménagement et d’urbanisme de la wilaya d’Alger connaissent un taux de réalisation de 45%, cette phase verra ,fin 2018, la réception de grands projets, à l'instar de la grande mosquée d'Alger et de la nouvelle aérogare, a indiqué la présidente de la commission de l’urbanisme et de l’habitat de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger, Zakia Kherras.

Pour rappel, les grandes étapes d’exécution du Plan stratégique d’aménagement et d’urbanisme de la wilaya d’Alger sont définies comme suit : la première étape qui a débuté en 2007 et s’étalera jusqu’à 2020 concerne l'embellissement de la capitale . La deuxième étape (2020- 2025) portera sur l’aménagement de la baie d’Alger ainsi que les nouvelles polarités ou centralités urbaines. Entre 2025 et 2030, l’accent sera mis sur la requalification de la périphérie, c’est-à-dire de la réalisation de la cohérence et l’équilibre urbain entre les 57 communes de la wilaya d’Alger. Enfin entre 2030 et 2035 sera accomplie la consolidation de tout le territoire, c’est-à-dire l’achèvement du grand projet de la consolidation urbaine. "Le bilan des projets réalisés dans le cadre du plan stratégique d'aménagement et d'urbanisation de la capitale fait état d'un taux de réalisation des projets, au titre de la première phase (2007-2020), de l'ordre de 45%", a précisé Mme Kharras au terme d'une séance de travail avec le directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Alger. La responsable a fait savoir, dans ce cadre, que le projet de la grande mosquée et l'extension de l'Aérogare internationale seront réceptionnées avant fin 2018. Rappelant la levée du gel sur certains projets dans le secteur de l'éducation notamment en matière de réalisation des établissements scolaires dans les nouvelles cités, Mme Kherras a fait savoir que les études sont menées actuellement parallèlement au lancement des travaux, et ce réaliser les établissements scolaires dans les meilleurs délais. D'autres projets ont été lancés au niveau des nouvelles cités, à savoir la réalisation des canalisations, des routes, des structures sportives, des polycliniques etc..., a ajouté la responsable. S'agissant de la Casbah d'Alger, Mme. Kherras a souligné que la commission avait appelé à la restitution de toutes les bâtisses afin de les ériger en monument historique.

T.A