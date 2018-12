Ooredoo, partenaire du 2ème Championnat d’Algérie de Karting des journalistes : Sensibilisation sur la prévention routière

Ooredoo poursuit son soutien aux initiatives citoyennes et participe en tant que Partenaire, à la 2ème édition du Championnat d’Algérie de Karting des journalistes, placé sous le slogan : « Savoir conduire…

Savoir vivre » et qui s’est tenue le samedi 29 décembre au Centre sportif et de loisirs Megakart de Chéraga à Alger. Organisé sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ce deuxième Championnat d’Algérie de Karting des journalistes a réuni une trentaine de professionnels des médias représentant plusieurs supports (Radio, Télévision, Presse écrite et électronique). Cette compétition sportive a été, en outre, l’occasion de sensibiliser sur la prévention routière et de souligner le rôle des médias dans la lutte contre les accidents de la circulation. A travers sa participation à cet évènement citoyen, Ooredoo confirme sa dimension sociétale et son engagement inconditionnel dans le soutien aux initiatives d’intérêt général.