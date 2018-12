Commerce : Ouverture des soldes d’hiver 2019 en janvier prochain

La période hivernale des ventes en solde au titre de l'année 2019 démarrera en janvier prochain, et ce, à des dates différentes de ce mois selon les wilayas, a indiqué samedi le ministère du Commerce dans un communiqué.

"Il est porté à la connaissance de l’ensemble des acteurs économiques (commerçants et professionnels) et consommateurs que la période hivernale des ventes en soldes au titre de l'année 2019 démarrera prochainement à travers l'ensemble des wilayas et se déroulera durant la période comprise entre les mois de janvier, février et mars de l'année 2019", note le communiqué. Les dates de déroulement de ces soldes d’hiver, applicables à chaque wilaya, ont été fixées par arrêtés des walis concernés, en application des dispositions du décret exécutif no 06-215 du 18 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage. L'organisation de ces ventes en solde "constitue une opportunité importante pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités et offrent aux consommateurs l'occasion de bénéficier d'un choix plus varié et à des prix promotionnels de divers biens et services", précise le ministère. Les services du ministère du Commerce (Administration centrale, Directions régionales et Directions de wilayas) restent à la disposition de l’ensemble des acteurs économiques (commerçants et professionnels) et consommateurs pour toute information ou demande d'explication en contactant la cellule d'écoute du ministère du Commerce à travers l'adresse électronique , ajoute le communiqué. Pour rappel, le décret exécutif de janvier 2006 stipule que "les ventes en solde constituent les ventes au détail précédées ou accompagnées de publicité et visant, par une réduction de prix, l'écoulement accéléré de biens détenus en stock". "Ces ventes en solde ne peuvent porter que sur des biens acquis par l'agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date de début de la période des soldes, qui sont autorisées deux fois par année civile, soit en période hivernale et estivale, note le même texte.

R.N