Ooredoo félicite les Algériens pour la nouvelle année 2019

A l’occasion du nouvel an 2019, Ooredooprésente ses meilleurs vœux de réussite et de prospérité au peuple algérien ainsi qu’à ses clients et partenaires. Ooredoo, toujours aux côtés des Algériens, poursuivra son engagement à accompagner ses clients entreprises et particuliers et continuera à œuvrer pour réussir de nouvelles réalisations et innovations technologiques.

Durant l’année 2018, Ooredoo a poursuivi sa progression, devenant le seul opérateur à déployer la technologie 4G à travers les 48 wilayas du payset à donner aux Algériens l’opportunité de profiter de solutions et services 4G inédits et innovants grâce à son réseau performant et de grande qualité à travers l’ensemble du territoire national. Dans son message de félicitations, le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Nous sommes fiers des réalisationsque nous avons accomplies durant l’année 2018 et nous réitérons notre ambition de continuer à offrir aux Algériens le meilleur de nos services et solutions technologiques pour l’année à venir. Ooredoo continuera à mettre son expertise et son savoir-faire pour contribuer au développement du secteur technologique et numérique national, tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale. A l’occasion de cette nouvelle année 2019, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité, InchaAllah, à tous les Algériens. » Ooredoo, leader technologique, confirme sa volonté de continuer à relever les défis technologiques futurs pour servir ses clients et partager avec eux ses réussites. Bonne et heureuse année 2019 !