Gendarmerie nationale: Mise en place d'un dispositif spécial à l'occasion du nouvel An 2019

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mis en place un dispositif spécial, au niveau des différentes brigades opérationnelles fixes et mobiles, à l'occasion de la célébration du nouvel An 2019, et ce, en vue d'assurer aux citoyens la sécurité et la quiétude, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Cellule de la communication relevant du même Groupement.

Un dispositif de sécurité spécial a été mis en place au niveau de l'ensemble des brigades opérationnelles fixes et mobiles, pour assurer la sécurité et la quiétude du citoyen, notamment à travers les routes principales et secondaires en intensifiant les opérations de contrôle et de fouille au niveau des barrages et en renforçant la présence des éléments de la Gendarmes dans les lieux public, précise-t-on de même source. L'effectif sécuritaire sera déployé au niveau des places publiques, centres de loisirs, centres commerciaux, zones touristiques, établissements hôteliers, gares routières et ferroviaires, a ajouté le même communiqué. Etant donné que les fêtes de fin d'années coïncident avec les vacances scolaires, la même source affirme qu'Alger connaît en cette occasion, "de grands déplacements de citoyens et de véhicules" et que la Gendarmerie nationale avait pris, à cet effet, plusieurs mesures, y compris le renforcement et l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles des unités de la sécurité routière et des sections de sécurité et d'intervention". La GN rappelle, à cette occasion, le numéro vert 1055 mis à la disposition du citoyen, 24h/24h, en vue de signaler toute urgence ou demander secours ou intervention, outre le site internet Tariki-dz , pour demander toute information sur le réseau routier. A cette occasion, le groupement territorial de la GN de la wilaya d'Alger appelle les usagers de la route, "à observer la plus grande vigilance et à respecter le code de la route".

APS