Nouvelle aérogare d'Alger : Zaalane s'enquiert des essais de transport par voie ferrée

Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane s'est enquis, mercredi à Alger, des essais de transport par voie ferrée de la ligne devant relier Alger centre à la nouvelle aérogare d'Alger.

S'exprimant en marge d'une visite de terrain à différents projets relevant de son secteur à Alger en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre a affirmé que la nouvelle gare de l'aéroport Houari Boumediene entrera en service dans les semaines à venir et sera reliée à la ligne de métro à l'horizon 2022. Il a fait savoir, dans ce sens, qu'une déserte sera assurée vers l'aéroport Houari Boumediene à peu près chaque une heure, relevant que cette durée sera réduite à une demi heure à l'avenir, et ce pour faciliter le déplacement des voyageurs. Par ailleurs, le ministre a inspecté l'atelier de maintenance des voies ferrées sis à la commune de Hussein Dey, faisant état de la rénovation en cours, au niveau local, de 202 wagons afin d'éviter leur importation et satisfaire la demande croissante vu l'extension du réseau ferroviaire. Une partie de la maintenance de ces wagons se fait au niveau des ateliers de la wilaya de Sid Bel Abbès (wagons des longues lignes), tandis qu'une autre est effectuée à l'atelier de Hussein Dey (Alger) (wagons de banlieues d'Alger), a-t-il précisé. L'objectif fixé consiste à atteindre 60 millions de voyageurs/an à l'horizon 2022, ce qui requiert de rénover et de doter les wagons de nouvelles technologies, a poursuivi M. Zaalane. Le ministre a effectué également une visite aux ateliers de maintenance des rames du métro d'Alger au niveau de la commune de Bachdjarah et donné le feu vert pour l'exploitation des 12 nouvelles rames de métro, afin de répondre à la demande croissante sur ce mode de transport. L'exploitation de ces nouvelles rames permettra de réduire le temps d'attente, a ajouté le ministre, relevant que 6 rames sont actuellement exploitées tandis que les 6 autres seront opérationnelles en juillet prochain au plus tard. D'une capacité d'accueil de 1.300 voyageurs par desserte, ces rames sont équipées des nouvelles technologies à l'image de la vidéosurveillance, des prestations au profit des personnes aux besoins spécifiques, un système de signalisation numérique, un système de chauffage et autres, a indiqué M. Zaalane.

A.A