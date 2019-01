Huawei : Plus de 200 millions de smartphones vendus en 2018

HUAWEI CBG a annoncé la semaine passée avoir vendu plus de 200 millions de smartphones durant l'année 2018.

Un record, que le fabricant chinois doit notamment au succès de ses gammes P20, Mate 20 et Honor 10, un record atteint aussi grâce au soutien des consommateurs et des partenaires.

• En ce qui concerne la photographie mobile intelligent, la série HUAWEI P20 met encore une fois la barre très haut, prouvant que même les smartphones fins et élégants peuvent fournir une expérience de photographie de niveau professionnel. En outre, le design esthétique exceptionnel de la série HUAWEI P20 a conquis un grand nombre d’utilisateurs, tous genres confondus. Depuis sa sortie en mars, le volume total des ventes dans le monde a dépassé les 16 millions d'unités, la clientèle féminine représentant près de la moitié de ce nombre.

• La série HUAWEI Mate 20 suit les normes technologiques de pointe établies par la série « Mate ». Elle est équipée de la puce la plus puissante et la plus sophistiquée de l’histoire de HUAWEI, la Kirin 980. Elle intègre un traitement à 7 nm et une Architecture G76. Ces composants permettent à la série Mate 20 d'offrir une efficacité énergétique améliorée et une nouvelle expérience extrêmement fluide, rendant ce smartphone encore plus intelligent. Deux mois après la sortie de la série Mate 20, plus de 5 millions d’unités avaient déjà été expédiées.

• La série Nova de HUAWEI est particulièrement appréciée des jeunes utilisateurs, grâce à son apparence époustouflante et à ses éléments visuels novateurs. Mais aussi à la palette de couleurs audacieuse et au système innovant de selfie avec intelligence artificielle du Nova 3, ce téléphone est devenu le smartphone référence et le plus populaire en 2018 en termes de selfie. À la fin de l’année, la série Nova s'est vendue à plus de 65 millions d'exemplaires. Ce qui en fait le leader de la gamme naissante d'appareils de milieu de gamme de HUAWEI.

• La série phare numérique Honor a constamment dirigé le développement de l’industrie de la téléphonie mobile grâce à ses techniques de traitement révolutionnaires et à son esthétique unique. Un des plus beaux smartphones phares de 2018, le Honor 10 innove avec audace tant par son apparence que par son design interactif. Avec "Beauty in AI", le Honor 10 s'est construit autour de la création de produits à la mode intégrant des technologies innovantes. Les performances exceptionnelles des modèles Honor 10 et V10 ont permis à la marque Honor de devenir la marque numéro un en Chine pour ses performances de connexion internet.

Au cours des huit dernières années, HUAWEI CBG à évolué dans le concept "centré sur le consommateur" et utilisant l'innovation pour créer de la valeur pour ses clients. La société a également dirigé un certain nombre de domaines technologiques parmi les plus populaires, les plus innovants et les plus compétitifs du secteur, tels que la photographie, l’endurance de la batterie, la communication et l'Intelligence Artificielle. Cette innovation a gagné les faveurs des consommateurs du monde entier. Il est important de rappeler que le smartphone sert de pont entre le monde physique et le monde virtuel. Pour continuer à jouer ce rôle, il doit stocker et protéger en permanence de plus en plus d’informations. Par conséquent, HUAWEI estime que la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs sont tout aussi importantes que la fabrication de produits exceptionnels et attrayants. HUAWEI a donc fait passer la problématique de la protection de la vie privée avant les intérêts commerciaux fondamentaux et tache de respecter au mieux ces principes. HUAWEI se soumet au Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) ; est un cadre destiné à créer un programme de confidentialité efficace pour gérer et prévenir les risques d'atteinte à la confidentialité, c’est le cadre le plus strict au monde. HUAWEI applique également les principes de protection de la vie privée dans toutes ses activités de développement, de conception, de vérification, de vente, de services et d'achat de produits. HUAWEI s'est également appuyé sur l'architecture de puce ARM ouverte et son système Google Android sous-jacent pour améliorer encore la sécurité des périphériques et des utilisateurs.

Croissance des ventes de smartphones HUAWEI de 2010 à 2018 (en millions d'unités)

Au cours des huit dernières années, les livraisons de smartphones de HUAWEI sont passées de 3 millions d'unités en 2010 à 200 millions en 2018, soit une croissance environ soixante-six fois supérieure (66). Dans le marché mondial des smartphones, HUAWEI, qui était autrefois considérée comme une "autre" statistique, est désormais classée parmi les trois premiers acteurs mondiaux. Et dans le deuxième et troisième rang au cours des trimestres de 2018, HUAWEI est devenu le deuxième plus grand fabricant mondial de smartphones, avec une part de marché mondiale de 14,6%. À l'heure actuelle, les smartphones HUAWEI sont utilisés par plus de 500 millions de consommateurs dans plus de 170 pays dans le monde. Selon un rapport d'IPSOS, l'un des principaux instituts de recherche tiers du secteur, la marque HUAWEI a déjà été associée à l'idée de continuer à progresser, ayant de fortes capacités d'innovation et de fiabilité aux yeux de ses consommateurs mondiaux. RICHARD YU, PDG de HUAWEI CBG, a déclaré : "Pour l'avenir, le secteur de la consommation de HUAWEI se concentrera sur le concept de base" centré sur le consommateur", et ne cessera de continuer à innover et s'efforcera de devenir un pionnier et leader de la prochaine vague de la révolution des smartphones. Créer constamment de nouvelles valeurs pour les consommateurs leur permet de mieux profiter de la vie et fait de HUAWEI une marque chère aux consommateurs du monde entier."