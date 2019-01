Selon Ghania Eddalia : Les personnes aux besoins spécifiques intégrées dans le prochain recensement général de la population

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué, dimanche à Alger, que les personnes aux besoins spécifiques seront intégrées dans le recensement général de la population devant se dérouler en 2020, relevant que les chiffres actuels "ne reflètent pas la réalité".

Dans une déclaration à la presse, en marge de la session ordinaire du Conseil national des personnes handicapées, Mme. Eddalia a fait état de "contacts avec le ministère de l'Intérieur afin d'intégrer le recensement des personnes aux besoins spécifiques dans le recensement général de la population prévu en 2020", et ce, ajoute la ministre,"en vue d'arrêter le nombre exact de cette catégorie". Les personnes handicapées "ne sont pas recensées de façon fiable, d'autant que plusieurs cas n'ont pas été pas déclarés", a expliqué la première responsable du secteur pour qui, le recensement général de la population demeure le seul moyen de savoir le nombre réel. Rappelant les chiffres actuels des personnes handicapées recensées au niveau national qui ne dépassent pas un (1) million de cas, la ministre a estimé que ce taux "est très loin de la réalité". Evoquant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes souffrants d'un handicap, élaboré par le ministère de tutelle en coordination avec l'Institut national de santé publique (INSP), et présenté lors de cette session, la ministre a fait savoir que la mise à jour de cet outil permettrait "de mieux cibler la catégorie des personnes concernées avec bien entendu les aides de l'Etat, tout en garantissant aux handicapés le droit de bénéficier des prestations". L'objectif étant de "consacrer le principe de la justice sociale sur lequel table l'Etat", a-t-elle soutenu. Pour ce faire, le ministère "envisage de réviser le barème des allocations attribuées aux handicapés, applicable une fois la situation financière du pays améliorée", a précisé Mme. Eddalia qui a rappelé, également, que "près d'un demi million de personnes" avaient bénéficié du système des allocations et de la couverture sociale. La ministre a rappelé, dans le même cadre, le nombre de porteurs de cartes d'handicap qui s'élève à un (1) million de bénéficiaires des facilitations du transport et de diverses aides dans le cadre des opérations de solidarité financées par le fonds spécial de solidarité nationale". Pour ce qui est de l'emploi, Mme. Eddalia a relevé une "acceptation" par les partenaires vis-à-vis de l'application du système relatif à l'obligation d'employer 1% des personnes à besoins spécifiques dans différents secteurs, indiquant que son secteur "travaille actuellement avec l'ensemble de ces partenaires afin de respecter les lois de la République".

N.A