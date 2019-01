En partenariat avec BusinessWise, Ericsson prépare les futurs talents des instituts technologiques d’Algérie

L’équipementier télécom suédois Ericsson et Business Wise, entreprise accélératrice de l’employabilité des jeunes diplômés, ont procédé dimanche à Alger à la remise des prix aux étudiants des instituts technologiques d’Alger et d’Oran ayant bénéficié d’une formation en soft skills "Maharaty".

Ce programme qui s’est clôturé par une compétition mettant en lice les meilleurs porteurs d’idées dédiées à la sécurité routière, a réuni des candidats des instituts Inptic et Inttic ainsi que ceux de l’Ecole supérieure d’Informatique ESI. L’objectif était de booster l’innovation de ces jeunes au sens large, de les aider à développer des modes de réflexions qui sortent de l’ordinaire grâce aux techniques enseignées par le programme. « Face aux changements rapides qui s'opèrent dans les TIC en Algérie, Ericsson et businessWise ont entrepris de mettre à la disposition des futurs talents une formation en techniques de recherche d’emploi, de comportement au travail et d’entrepreneuriat pour les aider à entrer de plain-pied dans la dynamique de l’entreprise et de bien défendre leur projets », expliquera Abdelaziz el Ksouri, Senior Account manager auprès d’Ericsson lors du lancement des cours. « Il s’agit d’un apprentissage qui renforce leurs compétences d’interaction, de raisonnement, de collaboration et de communication en vue de faciliter leur insertion dans le milieu professionnel et les rendre rapidement efficaces », dira pour sa part le fondateur de BusinessWise, M’hamed Kouidmi. « Notre vision rejoint d’ailleurs celle d’Ericsson qui est celle d’un monde économique responsable, d’une jeunesse créatrice de valeur ajoutée, de femmes auteurs de leur réussite professionnelle, et d’un héritage environnemental durable pour les générations futures », ajoutera-t-il. A cet effet, Mme Nessrine Krim Directrice des ressources humaines d’Ericsson Algérie dira : « Pour nous, bien pris en charge, les jeunes diplômés en nouvelles technologies d’aujourd’hui sont les managers de demain, ceux qui porteront le développement futur par leur savoir-faire . » « Nous avons misé sur ce programme pédagogique pour l’ensemble des outils qu’il offre aux étudiants, afin qu’ils puissent bien appréhender le concept de carrière, d’avoir confiance en eux, de gérer leur intelligence émotionnelle, d’avoir l’esprit critique et le sens de la collaboration. Ce sont bien ces valeurs qui garantiront la réussite de leur parcours professionnel », dira Mme Krim. Pour Ericsson, cette initiative revêt avant tout une dimension de responsabilité sociétale, car le Groupe s’implique de façon significative dans le développement des marchés où il est présent, non seulement sur le plan technologique mais aussi social, comme l’expliquera le Directeur Général d’Ericsson en Algérie Yacine Zerrouki. « La vision du groupe consiste aussi à placer la compétence humaine au centre de sa stratégie, car disposer de la meilleure technologie ne sert à rien sans la force novatrice. C’est dans ce but qu’Ericsson assure déjà, la formation continue de ses ressources et met en place des programmes pédagogiques au niveau monde », ajoute-il. « Outre favoriser le transfert de savoir-faire, à travers Maharaty dont auront bénéficié plus de 100 étudiants, nous ambitionnons de contribuer à la préparation de la ressource humaine qui répondra avec pertinence aux exigences professionnelles de l’évolution technologique et pour laquelle la jeunesse algérienne manifeste une grande aptitude. »