Asphyxie au monoxyde de carbone: 17 morts en 24 heures

Dix-sept (17) personnes ont péri asphyxiées par des fuites de monoxyde de carbone, dans plusieurs régions du pays, au cours des dernières 24 heures, selon un bilan, rendu public lundi, par les services de la Protection civile.

Onze (11) personnes ont péri, dans la wilaya de Batna, dont 5 membres d'une meme famille, 4 autres dans la wilaya de Tlemcen, alors que 2 autres ont perdu la vie, dans les memes circonstances, dans la wilaya d'Alger, précise la meme source. Depuis le début du mois en cours, 19 personnes sont, en outre, décédées intoxiquées par des fuites du meme gaz toxique, alors que 66 personnes, ont été secourues. Ce lourd bilan est induit par "des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence d'une bonne aération et la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains", soulignent les services de la Protection civile. "La baise de température favorise l'utilisation massive des dispositifs de chauffage qui requis une grand attention de la part de leurs utilisateurs", constate la même source qui rappelle aux citoyens les consignes de sécurité à respecter pour préserver leur vie et éviter les dommages qui peuvent en être générés. Parmi ces mesures, il est vivement recommandé de faire entretenir et régler régulièrement les appareils de chauffage par un professionnel et de ne pas boucher les prises d'air dans les pièces. Les utilisateurs de ces appareils sont, en outre, appelés à toujours ventiler leur logement, lors de leur utilisation, d'aérer, au moins 10 minutes par jour et éviter d'obstruer les entrées et sorties d'air du logement. Il y a lieu également de ventiler la pièce occupée pendant l'utilisation de l'appareil et éviter l'usage de moyens traditionnels tels que "Taboua" ou des appareils de cuisson pour se réchauffer. Par ailleurs, les conducteurs sont, quant à eux, appelés à ne pas laisser le moteur de leurs de véhicules en marche dans un garage fermé. Enfin les services de la Protection civile, recommandent aux citoyens, recourir, en cas de détresse, au numéro d'urgence, le "14", en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.

N.A