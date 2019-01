Samsung dévoile l'avenir des écrans avec : La technologie micro LED modulaire révolutionnaire au salon CES

Samsung dévoile de nouvelles tailles, formes et configurations de micro-LED qui repoussent les limites des écrans de télévision traditionnels lors du First Look Event

Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté aujourd'hui ses dernières innovations en matière de technologie d'affichage à LED micro modulaire lors de son événement annuel First Look CES à l'Aria Resort & Casino de Las Vegas. Les nouvelles technologies révolutionnaires de technologie Micro LED présentées à l'événement comprenaient : un nouvel écran de 75 pouces, le téléviseur « The Wall » de 219 pouces ainsi que diverses tailles, formes et configurations révolutionnaires pour un écran micro LED modulaire de nouvelle génération : un lauréat du prix de l'innovation au CES 2019. « Depuis des décennies, Samsung est à la pointe des innovations en matière d’écrans de nouvelle génération », a déclaré Jonghee Han, président de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Notre technologie Micro LED est à la pointe de la prochaine révolution de l'écran avec des écrans intelligents et personnalisables qui excellent dans toutes les catégories de performances. Samsung Micro LED n'a pas de frontières, seulement des possibilités infinies. ”

Micro LED avec 75 pouces Micro LED et l’écran “The Wall” de 219 pouces

Dotés d'une technologie auto-émissive de pointe et de capacités modulaires, les écrans Micro LED de Samsung offrent une qualité d'image, une polyvalence et un design inégalés. Ces écrans de télévision transformateurs sont constitués de modules individuels de Micro LED auto-émissives, comprenant des millions de puces LED microscopiques inorganiques rouges, vertes et bleues qui émettent leur propre lumière pour produire des couleurs brillantes à l'écran, offrant une qualité d'image incomparable qui surpasse toute technologie d'affichage actuellement disponible sur le marché. Lors du CES de l’année dernière, Samsung a présenté la technologie Micro LED en dévoilant The Wall, l’écran de 146 pouces primé et acclamé par la critique. Grâce aux progrès techniques du processus de conditionnement des semi-conducteurs à pas ultra-fin qui réduit l'écart entre les puces LED microscopiques, Samsung a été en mesure de créer un superbe écran Micro LED 4K dans un format plus petit et plus convivial de 75 ”. Grâce à la nature modulaire de la technologie Micro LED, cette technologie offre une flexibilité de taille d'écran qui permet aux utilisateurs de la personnaliser pour s'adapter à n'importe quelle pièce ou espace. En ajoutant des modules Micro LED, les utilisateurs peuvent agrandir leur affichage à la taille de leur choix. La fonctionnalité modulaire de Micro LED permettra aux utilisateurs de créer l’affichage ultime même pour des tailles d’écran irrégulières de 9x3, 1x7 ou 5x1 qui conviendront à leurs besoins spatiaux, esthétiques et fonctionnels. La technologie Micro LED de Samsung optimise également le contenu quelles que soient la taille et la forme de l’écran. Même lors de l'ajout de modules, les micro-écrans à LED Samsung peuvent évoluer pour augmenter la résolution, tout en maintenant la densité de pixels constante. De plus, le Micro LED peut prendre en charge tout, du contenu 16 : 9 standard aux films grand écran 21 : 9 aux rapports de format non conventionnels comme 32 : 9, voire 1 : 1, sans faire de compromis sur la qualité de l'image. Enfin, étant donné que les écrans Micro LED ne comportent pas de cadre, il n’y a pas de frontières entre les modules, même lorsque vous en ajoutez d’autres. Le résultat est un superbe effet de piscine à débordement sans faille qui permet à l’affichage de se fondre avec élégance dans n’importe quel environnement. Les possibilités de conceptions attrayantes ne sont améliorées que par les nouvelles fonctionnalités du mode ambiant. Pour plus de détails sur les gammes QLED 8K et Micro LED 2019 de Samsung, rendez-vous sur le stand n ° 15006 dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas lors du CES 2019 (8-11 janvier 2019).