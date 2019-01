Industrie nationale : Un guide verra le jour avant la fin du 1er trimestre 2019

Un guide de l’industrie nationale devra voir le jour avant la fin du premier trimestre 2019, a annoncé mardi à Alger le secrétaire général auprès du ministère de l'Industrie et des mines Kheireddine Medjoubi.

"Le ministère de l'Industrie et des mines travaille actuellement sur un guide de l’industrie nationale devant servir de base de données de tout le potentiel industriel national. Sa mise en place est prévue avant la fin du premier trimestre 2019", a expliqué M. Medjoubi, lors d’un point de presse tenu en marge de la cérémonie de signature d’une convention-cadre entre Sonelgaz et le groupe public mécanique AGM. A signaler que cette annonce intervient en réaction de la remarque faite par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni qui déplorait le manque de guide industriel, alors que le pays mise beaucoup sur l’intégration industrielle nationale à l’effet de substituer la production locale à l’importation. "On est en train d’importer des pièces alors qu’elles sont produites localement. Chose qui n’est pas normale. Il faut qu’il y ait un guide détaillé et mis à jour régulièrement sur tout ce qui se réalise en Algérie dans le domaine industriel", a souligné M. Guitouni. Devant servir de "pièce maitresse" pour réussir la politique nationale visant la promotion de la production nationale, ce guide, selon le ministre, devra être vulgarisé et mis au service des acteurs économiques locaux.

A.A