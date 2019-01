Célébration du 1erYennayer : Ooredoo souhaite « AsseggasAmeggaz » aux Algériens

A l’occasion du nouvel an amazigh 2969, Ooredoo, entreprise citoyenne par excellence, présente ses vœux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien et à ses clients et leur souhaite « AsseggasAmeggaz »

Le peuple algérien célèbre le 1erYennayer qui symbolise la richesse et la diversité culturelle algérienne, coïncidant avec le 12 janvier de chaque année et qui a été consacré journée chômée payée par le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, le 27 décembre 2017. Aussi, Ooredoo sera le partenaire des festivités du nouvel an amazigh, prévues à Sétif du 10 au 12 janvier et organisées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le Haut Patronage du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Dans son message de vœux, le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Nous sommes heureux de partager avec le peuple algérien ses heureusescélébrations et l’arrivée du nouvel an amazigh constitue pour nous une opportunité de présenter aux Algériens, nos vœux les plus sincères de paix et de prospérité, Inchallah. Nous continuerons de déployer nos efforts pour offrir des services et des solutions technologiquesinnovantes au généreux peuple algérien. » Ooredoo célèbre également la nouvelle année amazigh à travers le lancement d’une campagne de communication sur quelques supports médiatiques afin de présenter ses vœux à l’ensemble du peuple algérien. Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale et fidèle à son statut d’entreprise citoyenne, Ooredoo poursuit son engagement envers le peuple algérien et sa diversité culturelle en affirmant sa volonté de mettre à la disposition de ses clients, le meilleur de la technologie et les solutions les plus innovantesà travers son réseau 4G couvrant les 48 wilayas du pays. AsseggasAmeggaz 296