Secteur public industriel au troisième trimestre 2018 / La production enregistre une baisse de 0,6%

La production industrielle du secteur public a enregistré un recul de 0,6% au troisième trimestre 2018 par rapport à la même période de l’année 2017, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Dans le secteur des Hydrocarbures, la production a reculé de 7,8% au 3ème trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année 2017.

Ainsi, la production dans la branche de liquéfaction du gaz naturel a diminué de 25,9% et a largement contribué à cette tendance baissière dans ce secteur. En outre, la production du pétrole brut et de gaz naturel a enregistré une baisse de 3,1%, tandis que le raffinage du pétrole brut a baissé de 11,8%. Mais globalement, le secteur de l’Energie (électricité, hydrocarbures...) a été marqué par une croissance de 1,4%, précisent les données statistiques de l'Office.Par ailleurs, trois secteurs industriels publics ont aussi enregistré des baisses de la production durant le 3ème trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année 2017. Il s'agit des secteurs des Industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (ISMMEE), des Textiles et des Matériaux de Construction. La production des ISMMEE a reculé de 0,8%. Cette variation négative s'explique par les baisses enregistrées essentiellement par la branche de fabrication des biens d’équipement mécanique (-6,5%) et celle des biens d’équipement électrique (-12,9%). Les branches des ISMMEE qui ont connu des variations positives sont celles de fabrication des biens de consommation électrique (+84%) et des biens d’équipement métallique (+39,9%). Pour les Industries Textiles, elles ont connu des contreperformances avec une baisse de la production de 12,6% entre les deux périodes de comparaison. Cette baisse a été relevée tant au niveau de la production des biens intermédiaires (-17,1%) que des biens de consommation (-5,8%). Quant à la production des Matériaux de Construction, elles ont enregistré une baisse pour le deuxième trimestre consécutif. La production a reculé de 11% durant le 3ème trimestre par rapport à la même période de l'année 2017. Cette variation négative est engendrée par la baisse de la production des liants hydrauliques (-11,5%) et des matériaux de construction et produits rouges (-23,9%). Dans ce secteur, les branches qui ont connu une évolution positive sont la fabrication des produits en ciment et matériaux de construction divers (+1,7%) et l’industrie du verre (+9,3%). Par ailleurs, l'Office a indiqué que des évolutions positives ont été enregistrées dans les secteurs des Mines et Carrières, Industries Agro-alimentaires, Cuirs et Chaussures, Bois et Papier et Industries Diverses, durant le 3ème trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année 2017. La plus forte hausse a été enregistrée par le secteur des Mines et Carrières avec une croissance de 70,8%. Toutes les activités relevant de ce secteur ont contribué à cette performance, notamment, l’extraction de la pierre argile et sable (+79,6%) et celle du minerai de fer (+15,6%). De même, les industries Agro-alimentaires ont enregistré une hausse de 2,4%. A l’exception du travail de grains qui a accusé une baisse de 3,5%, le reste a affiché des variations positives: l'industrie du lait (+13,6%) et la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+7,4%). Les industries des Cuirs et chaussures ont connu une hausse de 12,2%. Cette amélioration est perceptible au niveau des biens intermédiaires (+10,7%) et des biens de consommation (+15,2%). Concernant les industries de Bois, Liège et Papier, la production a globalement augmenté de 16,8% grâce à la branche de la menuiserie générale (+100,1%) et l'industrie de l'ameublement (+17,1%). En revanche, dans ce même secteur, l'industrie du Liège a dégringolé de 58,7% alors que celle de transformation de papier a reculé de 4,3%. Dans le secteur des Industries Chimiques, la production a augmenté de 10,5% en raison essentiellement de l'industrie des produits pharmaceutiques (+16,9%) et de la fabrication des engrais et pesticides (+32,6%). Mais des baisses ont caractérisé la fabrication des autres produits chimiques (-1,6%) et des autres biens intermédiaires en plastique (-12,2%). Quant aux Industries diverses, elles ont connu une hausse de 68,5% durant le 3ème trimestre 2018 et par rapport à la même période de l'année 2017. Pour rappel, la production industrielle du secteur public a enregistré une croissance moyenne annuelle de 2,3% en 2017 par rapport à 2016.

A.S.