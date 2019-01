Organisé conjointement par l’Union Internationale des Avocats et l’Ordre des Avocats d’Alger : Ooredoo partenaire du Séminaire sur « L’avocat, vecteur du développement économique et des investissements »

Ooredoo a participé, en tant que partenaire, au séminaire sous le thème : «L’avocat, vecteur du développement économique et des investissements », organisé conjointement par l’Union Internationale des Avocats et l’Ordre des Avocats d’Alger, les 11 et 12 janvier 2019 à Alger,

sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Ce séminaire qui a regroupé un nombre important d’avocats et de juristes de différents pays, a constitué un espace de rencontre, de débat et de concertation entre les membres du système judiciaire. Cet évènement a constitué ainsi, une opportunité pour les différents intervenants d’échanger autour de l’actualité relative au cadre juridique de l’investissement et du climat des affaires en Algérie. A travers cet évènement, l’Union Internationale des Avocats et l’Ordre des Avocats d’Alger entendent mettre en exergue le rôle que joue l’avocat dans le cadre de ses activités de conseil et d’accompagnement pour la promotion des investissements et le développement de l’économie. Par sa participation à ce séminaire, Ooredoo confirme son implication dans la réussite des événements internationaux qu’abrite l’Algérie.