Grippe saisonnière: Le ministère de la Santé rappelle la nécessité de se faire vacciner

Une personne est décédée des suites d'une atteinte de la grippe saisonnière, a confirmé mardi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, rappelant, dans un communiqué, la nécessité de se faire vacciner.

Le pic habituel de l’épidémie de grippe survenant en janvier et février de chaque année, la même source avertit que celle-ci "peut être dangereuse et mortelle", notamment chez les personnes les plus exposées aux risques, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants présentant une pathologie chronique, de même que les femmes enceintes, à toute étape de la grossesse. "La vaccination qui est essentielle, demeure la meilleure protection contre toute atteinte", note le ministère qui insiste sur le fait que "l’application stricte des gestes de prévention permet de se protéger et de limiter la transmission du virus de la grippe". Il est ainsi recommandé d'"éviter les contacts rapprochés avec une personne atteinte de grippe, en particulier si on est âgé de plus de 65 ans, si on est porteur d’une maladie chronique ou enceinte et de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique". Il est également conseillé de "se couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d’éternuement, tout comme il est recommandé aussi d'utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et jetable et si des signes de grippe, telles que la fièvre, la toux, des courbatures et de la fatigue, se manifestent, il est conseillé de consulter le médecin le plus proche". Le ministère précise que la période de vaccination "est encore en cours", assurant, par conséquent, que le vaccin antigrippal étant actuellement disponible dans toutes les structures de santé et qu'il est "nécessaire de se faire vacciner pour éviter la maladie et ses complications".

S.A