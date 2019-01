Formation professionnelle : 280.000 places pédagogiques pour la rentrée de février

« Quelques 280.000 places pédagogiques seront offertes, lors de la prochaine rentrée professionnelle, session février 2019 », a affirmé, mercredi matin, le ministre de la formation professionnelle, Mohamed Mebarki, qui était l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne Indiquant que son département opére avec la nouvelle nomenclature des branches professionnelles, mise en oeuvre en septembre dernier, le ministre de la formation professionnelle précise que se « sont des spécialités extrêmement importantes dans le développement de l’économie du pays, et surtout très demandés dans le monde du travail ».

Selon M. Mebarki, ces dernières années, « il y a un très grand engouement des jeunes pour la formation professionnelle ». « Beaucoup de bacheliers et même des licenciés reviennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de technicien supérieur afin de trouver facilement du travail », signale le ministre. Autre indicateur qui montre l'intérêt grandissant des jeunes pour la formation professionnelle, le ministre avance le recul significatif de la déperdition, affirmant que « sur 100 inscrits, il y a à peine une quinzaine qui ne va pas jusqu’au bout de la formation », ajoutant que son département forme annuellement, quelques 230 000 diplômés et qualifiés, « ce qui est à mon avis un chiffre correct », commente-t-il.

Programme de formation pour un méga-projet

Pour M. Mebarki, la session de février 2019 sera une nouvelle occasion pour poursuivre la stratégie d'amélioration de la qualité de la formation et son adaptation à l'évolution économique du pays en mettant l 'accent sur l'importance de la coordination et la concertation avec l'environnement économique pour une meilleure adéquation des formations aux réalités du pays. Il a cité comme exemple une réunion, qui se tiendra demain jeudi, avec les responsables du ministère de l’industrie et des mines et du ministère de l’énergie pour préparer, justement, un programme de formation d'une ressource humaine qualifiée pour le futur méga-projet de phosphate de Tebessa, qui nécéssite 14.000 emplois pour sa réalisation et 3 000, au minimum, pour son exploitation », conclut le ministre.

Education nationale:

Le ministère associe tous les syndicats au dialogue

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a affirmé, mercredi à Alger, que le ministère veillait "à consulter et à associer tous les syndicats aux séances de dialogue" autour des questions intéressant le secteur.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la célébration de la journée nationale de la commune à l'école La liberté, Mme. Benghabrit a indiqué que le ministère veillait "à consulter et à associer tous les syndicats aux séances de dialogue" autour des questions intéressant la famille de l'éducation et le secteur, affirmant que les portes du ministère demeuraient "ouvertes" à la concertation avec les partenaires sociaux autour de ces questions. Le ministère de l'Education n'opte pas pour un mode de "gestion unilatérale" du secteur, a-t-elle fait savoir, réaffirmant la pleine disponibilité de la tutelle "au dialogue et à la concertation" avec les syndicats de l'éducation, dont certains avaient appelé à une grève nationale, à partir de la semaine prochaine. "Près de 98% des propositions, pertinentes d'ailleurs, formulées par les syndicats ont été prises en considération", a souligné la ministre, relevant, toutefois, l'impossibilité de satisfaire certaines revendications. Pour rappel, le collectif des syndicats autonomes du secteur de l'Education qui compte 6 syndicats avait appelé, il y a 15 jours, à une grève nationale, le 21 janvier, suivie de plusieurs sit-in devant les directions régionales de l'éducation. Lesdits syndicats ont décidé de recourir à nouveau à la grève, arguant que le ministère avait refusé "le dialogue autour de la plateforme de revendications" portant essentiellement sur la révision du statut particulier du secteur, le respect de la liberté de l'activité syndicale et la révision de la loi sur la retraite. Mme. Benghabrit a assisté à l'école La liberté, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, à un cours inaugural sur le rôle de la commune, à l'occasion de la journée nationale de la commune (19 janvier 1967). A cette occasion, la ministre a rappelé l'introduction de thèmes relatifs à la commune et aux instances élues dans les cours d'éducation civile pour les classes de 4e et 5e années du cycle primaire et 2e année du cycle moyen. Des instructions ont également été données aux directions de l'Education, à travers l'ensemble du territoire national, pour consacrer des cours au rôle et missions de la commune, a-t-elle précisé.