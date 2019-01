Le leader algérien présente ses produits : Condor Group participe au salon de la Production Algérienne « Touat » d’Adrar

Fidèle à ses traditions, le Groupe Condor, leader incontournable du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia annonce sa présence au salon de la Production Algérienne « Touat » dans sa 1ère édition qui se tient du 17 au 21 janvier 2019 au niveau de la wilaya d’Adrar.

Le Groupe Condor jouira d’un emplacement stratégique, en exposant ses produits sur une superficie totale de 50m² pour l’exposition des produits électroniques, électroménagers, ainsi que ceux des deux autres filiales, Gerbior (Extra Benhamadi) et Condor photovoltaïques. Pour cette première édition, Condor Group présente une gamme riche et variée de produits allant de la nouvelle gamme de Téléviseurs à celle des machines à laver en passant par les réfrigérateurs, climatiseurs et cuisinières (gammes ventilées), sans oublier les nouveaux smartphones et les produits IT. Les produits de Gerbior à l’instar des pâtes, Couscous, Semoule et Farine sont également exposés ainsi que els solutions liées à l’énergie solaire. L’objectif de la participation de Condor Group à ce salon est la promotion des produits du leader algérien dans le grand Sud et surtout la wilaya d’Adrar qui demeurera un grand hub pour l’exportation dans les prochaines années. Il y a lieu de souligner que le salon de la production nationale « Touat » d’Adrar qui est organisé sous l’égide du ministère du commerce, a été inauguré par le wali d'Adrar Bekkouche Hammou , en présence des autorités locales.

M.B.