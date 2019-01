Matériaux de construction : Vers la réduction de l'importation du marbre et du granit

L'année 2019 sera l'année de la production et de la réduction des importations de marbre et de granit, a indiqué lundi le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi.

Lors d'un point de presse organisé en marge de l'inauguration du salon international de la pierre naturelle, du marbre, de la céramique et de leurs équipements, le ministre a affirmé que l'année en cours marquera le départ effectif de la production de marbre et de granit dont une grande partie est importée jusqu'à ce jour. Lors de sa visite d'inauguration du salon, M. Yousfi a appelé les exposants nationaux à hisser le niveau de la qualité de leurs produits à travers la qualité de coupe des pierres et leur transformation afin de répondre dans un premier temps à la demande nationale et par la suite pouvoir se tourner vers l'export. Il a également signifié auprès d'exposants étrangers la pertinence de l'investissement en Algérie dans le cadre d'une production locale à forte intégration. Présent à ce salon, le président de l'association des céramistes algériens (ACA), Moncef Bouderba, a expliqué à l'APS que son secteur a connu "une année 2018 difficile" du fait de la suspension de l'importation des intrants de cette industrie au début de l'année écoulée avant de voir rétablie l'importation de ce type de produits." C'était une décision qui ne correspondait pas aux besoins de ce secteur, mais depuis, les pouvoirs publics ont compris l'enjeu en modifiant l'approche concernant la prise en charge les problématiques des producteurs de marbre et de céramique", a-t-il indiqué, soulignant que le marbre et la céramique sont deux produits très porteurs en terme d'exportation. Il a en outre précisé que l'Algérie possède 58 usines de production de céramique et de faïence avec une capacité installée de 120 millions de m2/an. A noter que ce salon qui s’ étalera jusqu'a 23 du mois en cours, regroupe 23 exposants dont 9 algériens ainsi que des exposants turcs, chinois et indiens activant dans plusieurs filières telles que les carrières, la pierre naturelle, les machines industrielles, les additifs ainsi que la commercialisation de marbre, de granit et de céramique.

A.M.