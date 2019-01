Internet: : Raccordement de plusieurs établissements via ALCOMSAT1

Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a initié un programme de grande envergure visant à interconnecter 27000 établissements scolaires et 4000 établissements sanitaires à travers le pays, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Le ministère précise que cette connectivité sera assurée par l’Entreprise Algérie Télécom Satellite (ATS), grâce au satellite ALCOMSAT-1, mis en orbite par l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL), afin de bénéficier des avantages d’une liaison satellitaire, notamment la "rapidité de déploiement, la haute disponibilité, et la bande passante garantie et mutualisée". ssi: 2018/Télécommunications par satellite: l'Algérie enregistre d'importantes avancées Une opération qui est en adéquation avec l’engagement de l’Algérie pour la mise en œuvre des dix-sept objectifs établis par les Nations Unies dans son agenda 2030 "Objectifs de Développement Durable". Elle s’inscrit, aussi, dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux services des secteurs de l’éducation nationale et de la santé publique, dont l’objectif est "de consolider et d’élargir le développement humain, à l’effet de satisfaire les besoins croissants de la population et de garantir la disponibilité de ces services dans toutes les régions du pays". La mise en place de ce nouveau réseau satellitaire, selon la même source, a pour objectifs de garantir l’équité et le service public de qualité pour optimiser les budgets de fonctionnement dédiés aux secteurs de l’éducation nationale et de la santé publique, en utilisant une gestion moderne, basée sur les outils TIC et de réduire la fracture numérique, en fournissant aux élèves des solutions modernes pour l’apprentissage. Il vise également à bénéficier des services de l’intranet pour assurer la confidentialité des dossiers médicaux des usagers, d'ouvrir des perspectives pour le développement d’un contenu national, et de services à valeur ajoutée qui viendront s’y greffer, au profit des citoyens. si: Succès des premiers tests des projets e-éducation et e-santé via Alcomsat-1 Il a pour objectif de créer un environnement propice au développement des usages, afin de stimuler l’intégration des nouvelles technologies dans les usages quotidiens des deux secteurs. Il convient de rappeler que le secteur de l’éducation nationale en Algérie compte plus de 8.451. 370 élèves et 700.000 employés, dont un tiers est localisé dans des zones rurales. Le secteur de la santé, quant à lui, compte plus de 49.750 médecins, avec une moyenne de 1 médecin spécialiste pour 1.413 habitants. C’est "l’étendu de ces deux secteurs, ainsi que la volonté des pouvoirs publics de satisfaire les besoins croissants de la population, en matière de disponibilité des services de santé publique et d’éducation nationale, pour tous, dans les meilleures conditions, sur l’ensemble du territoire du pays, avec une prise en charge efficace des zones enclavées et des zones peu peuplées, qui a motivé le lancement de cette opération". Enfin, il est à noter que cette initiative fait partie des stratégies en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) et du e-gouvernement qui sont "des catalyseurs symbiotiques du développement durable", a relevé le communiqué du ministère, ajoutant qu’"ensemble, ils ont le potentiel d’augmenter la productivité, stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté".

A.A

L’extension du port pétrolier de Skikda

Sonatrach et la Compagnie CHEC signent un contrat

Le groupe Sonatrach et l’entreprise chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC) ont signé lundi à Alger un contrat portant sur l’étude, la fourniture et la construction d’une jetée maritime GNL et des infrastructures maritimes et portuaires localisées dans le port d'hydrocarbures de Skikda dénommé "El Djedid"

. D’un montant contractuel de près de 53 milliards DA, ce projet, consistant à réaliser une jetée GNL et des infrastructures maritimes et portuaires, permettra l’optimisation de la production du complexe GNL, le chargement des méthaniers de grande capacité pouvant atteindre 220.000 m3 et le chargement des tankers allant entre 50.000 et 250.000 tonnes. Ce projet, dont la mise en service est prévue dans 28 mois à partir de l'entrée en vigueur de ce contrat réalisé sous la formule d'Engineering Procurment Construction (Ingénierie, Approvisionnement et Construction), consistera aussi à la reconversion du poste existant GNL pour le GPL, l’adaptation du poste existant pour le déchargement des méthyl tert-butyl éther (MTBE) ainsi que la réalisation d’un nouveau poste d’accostage pour navires avec une aire de stockage pouvant atteindre 15 hectares. Inscrites dans la Stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 (SH 2030), la réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda permettront au méga-train GNL, situé dans cette wilaya, de porter sa production à sa capacité nominale et de l’accostage de navires de grandes capacités, ouvrant ainsi des perspectives supplémentaires de marchés pour le GNL algérien.

Ould Kaddour relève l'impératif de stabiliser la consommation nationale en gaz naturel

Le P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a insisté lundi sur l'impératif de stabiliser la consommation locale en gaz naturel, qui est en accroissement continu. "On a un mode de consommation de gaz exponentiel. On ne peut pas continuer à consommer autant de gaz et aussi rapidement. Le véritable challenge que nous devons relever est de stabiliser la consommation locale en ce produit énergétique", a avisé M. Ould Kaddour lors d’un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie de signature d’un contrat avec une compagnie chinoise dans le domaine d'infrastructure maritime des hydrocarbures. Le P-dg de Sonatrach répondait à une question sur les quantités de gaz exportées par l’Algérie en 2018, jugeant ainsi important de se focaliser plutôt sur un "problème de fond" qui est, en l'occurrence, "comment pouvoir stabiliser la consommation nationale en gaz". Dans ce sillage, il a indiqué que l’Algérie, dont la production actuelle de gaz naturel oscille entre 130 et 140 milliards de m3, a exporté en 2018 pour une quantité qui tourne autour de 50 milliards de m3, soit quasiment la même quantité que celle exportée en 2017. Pour rappel, les chiffres du ministère de l’Energie indiquent que la production actuelle de l'Algérie en gaz naturel est de 130 milliards de m3, répartie entre 50 milliards de m3 destinés à la consommation interne, 50 milliards de m3 réservés à l'exportation et 30 milliards de m3 consacrés à l'activité des puits pétroliers.

N.A