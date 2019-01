Smartphones / OPPO renforce son engagement envers l’écosystème 5G du CCG

La société envisage le marché à venir du haut débit mobile 5G du CCG, après avoir franchi de nouvelles étapes tout en renforçant ses investissements en R & D

OPPO, une marque mondiale de smartphones, a réaffirmé son engagement en faveur de l’écosystème 5G de la région par le biais de nouveaux investissements substantiels et d’essais technologiques. La société a récemment annoncé qu'elle augmenterait ses investissements mondiaux dans la recherche et développement à environ 1,43 milliard de dollars en 2019, soit une augmentation de 150% par rapport à l'année précédente. Cela permettra à OPPO d’explorer davantage les domaines de la 5G, de l’Intelligence Artificielle (IA) et des dispositifs intelligents. OPPO Research Institute explore les applications 5G dans les domaines de la vision 3D, de la Réalité Virtuelle (RV) et de la Réalité Augmentée (RA). En 2018, OPPO a réaffirmé son image de pionnier des technologies pour smartphones en établissant l'une des premières connexions de signalisation et de données 5G au monde sur un smartphone et en devenant la première entreprise au monde à réaliser un test d'accès Internet 5G sur un smartphone. OPPO s'est également associé à Qualcomm Technologies dans le cadre de «l'Initiative des pionniers de la 5G» pour explorer des moyens de développer des technologies 5G innovantes et de faire bénéficier les utilisateurs du monde entier de la plus grande expérience en matière de 5G. Ces avancées technologiques ont conféré à OPPO un avantage technologique et ont permis à la société de faire un pas de plus vers la commercialisation des combinés 5G en 2019. Andy Shi, Directeur Général d'OPPO MEA, a déclaré : «En tant que société qui se concentre sans relâche sur le développement de technologies de pointe telles que la 5G, OPPO est très encouragée de voir les gouvernements soutenir la 5G dans le cadre de leur vision économique. Nous comprenons à quel point la 5G sera cruciale pour les efforts de transformation numérique en cours dans les pays du CCG et sommes fiers d’investir massivement dans la R & D et de promouvoir des innovations de la 5G qui apporteront de grands avantages à la région. " Les pays du Golfe ont également l'un des taux de pénétration de smartphone les plus élevés au monde, ce qui crée une demande toujours croissante des utilisateurs pour des expériences améliorées de haut débit mobile. Les Émirats Arabes Unis sont particulièrement en avance dans l’adoption de nouvelles technologies et ont commencé à accélérer leurs efforts pour adopter la technologie 5G. "Nous croyons que des pays - tels que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, seront à l'avant-garde de la technologie 5G dans la région. Parallèlement, OPPO pilotera l'avancement de la 5G avec l'IA, le Big Data et le Cloud Computing, faisant des smartphones et des appareils intelligents, de véritables assistants personnels intelligents", a conclu Shi.