OPPO dévoile son zoom x10 sans perte, une technologie avant-gardiste au MWC 2019

OPPO a récemment dévoilé sa prochaine technologie de zoom x10 sans perte lors de sa conférence sur les technologies futures de 2019. Un porte-parole de la marque OPPO a indiqué que la technologie de zoom 10x sans perte était conforme aux normes commerciales et qu'elle était prête pour une production de masse. OPPO présentera cette technologie de pointe à Barcelone, au Mobile Worl Congress (MWC) 2019.

La triple caméra permet un zoom x10 en toute transparence

Pour utiliser cette nouvelle technologie, OPPO a développé une solution à trois caméras composée de "Ultra Grand Angle + Ultra Clear Master + Téléobjectif". La caméra ultra grand angle a une plage focale équivalente à 15,9 mm, ce qui confère une capacité unique au viseur grand angle. La caméra principale garantit la qualité photo et la caméra téléobjectif, avec la distance focale équivalente à 159 mm, combinée à la "structure de visualisation" d'origine pour la prise en charge du zoom à fort grossissement, peut garantir des prises de vue à longue distance de qualité supérieure.

L'innovante technologie de zoom x10 sans perte "à triple caméra" d'OPPO

Les trois caméras fonctionnent en tandem afin de maximiser leurs avantages respectifs, d’optimiser la qualité de l’image à différentes plages de magnification pour obtenir un zoom x10 en sorte de relai. Afin de maintenir la qualité d'image à toutes les gammes, OPPO a introduit la "double stabilisation optique d'image" OIS sur les appareils photo standard et les appareils à téléobjectif

Une technologie originale pour une meilleure qualité des photos prises avec un téléphone

Outre la structure à triple caméras, la "structure de périscope" - pionnière d'OPPO, est également essentielle pour obtenir un zoom x10 sans perte. La conception - inspirée d'un périscope, exploite pleinement la largeur et l'épaisseur du téléphone grâce à la disposition latérale et à la réfraction de l'ensemble des lentilles. L'espace est économisé et le téléphone mobile peut utiliser un composant optique plus volumineux afin assurer que le corps du téléphone mobile soit mince et léger, de sorte que le téléphone mobile dispose d'une capacité de prise de photos à l'aide du téléphone. De plus, OPPO utilise les tests de chute du niveau de référence de l'industrie pour assurer la fiabilité du module de la caméra. Parmi eux, la partie prisme a fait l'objet de deux séries d'essais de chute, chaque opération consistant à 10 000 fois sur les faces avant et arrière et 2 000 fois sur les quatre côtés restants, pour un total de 28 000 tests de chute.

OPPO lance la biométrie de nouvelle génération

Dernière "surprise" de cette conférence de communication, OPPO a également introduit une nouvelle technologie de reconnaissance des empreintes digitales par zone optique, qui reconnaît efficacement une zone jusqu'à 15 fois supérieure à la solution optique traditionnelle actuelle. Les utilisateurs peuvent déverrouiller le téléphone en utilisant l’empreinte digitale n’importe où dans la zone définie. Le capteur d'empreinte digitale optique à l'écran offre aux utilisateurs une expérience flexible, gratuite et interactive à la fois simple, naturelle et juste.

OPPO annonce la reconnaissance d'empreintes digitales optiques dans une zone large lors d'une session de communication technique

La reconnaissance optique des empreintes digitales par zone large d'OPPO présente des fonctionnalités innovantes, notamment la saisie et l’authentification simultanées à deux doigts, qui améliorent de manière exponentielle la sécurité des paiements, atteignant un niveau de sécurité 50 000 fois supérieur à celui d’une empreinte digitale unique. De plus, la solution de nouvelle génération intègre également la fonctionnalité de "chiffrement optique". En comparaison aux opérations traditionnelles en deux étapes, dans lesquelles les utilisateurs doivent activer l’application de chiffrement avant de pouvoir déverrouiller, toutes les applications de la «zone de chiffrement optique» peuvent être activées, authentifiées et déverrouillées en un clic. Les produits équipés de la technologie d'empreinte digitale d'écran du domaine optique seront lancés en 2019, comme l'a suggéré un porte-parole de l'OPPO.

La reconnaissance optique des empreintes digitales par zones étendues d'OPPO convient "à une seule main"

Les percées technologiques dans la photographie sur smartphone sont essentielles pour améliorer l'expérience utilisateur. OPPO, en tant que catalyseur important de la technologie d’imagerie mobile, a continuellement exploré et innové dans le domaine de l’optique informatique mobile et est à la pointe du secteur. En tant que pionnier de la technologie de zoom optique hybride, l'innovation OPPO permet également à la photographie mobile de se rapprocher de la qualité d'image professionnelle. OPPO continuera à piloter le développement de l'imagerie mobile.

M.B.