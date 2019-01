Production de l’électricité : L’Algérie est en mesure de couvrir tous ses besoins

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni a estimé, à Oran, que l’Algérie est en mesure de couvrir tous ses besoins en matière d’électricité.

"L’ambitieux programme, initié par le président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika, en matière de développement des capacités nationales de production de l’énergie électrique, a permis à l’Algérie d’être en position confortable pour satisfaire ses besoins et pour son développement socio-économique", a souligné M. Guitouni, dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à Oran. "Ce programme, dont les projets commencent à donner à leurs fruits, va permettre l’accompagnement, dans de bonnes conditions, la réalisation de 50 zones industrielles sur l’ensemble du territoire national, décidée par le Président Bouteflika", a-t-il soutenu. Actuellement, l’Algérie produit plus de 19.000 mégawatts et envisage, selon le ministre, d’atteindre, dans quelques années, une production de 27.000 mégawatts, à travers la concrétisation de ce programme comprenant 7 centrales électriques. "L’Algérie disposait, avant l’année 2000, d’une capacité de 6.000 mégawatts", a-t-il poursuivi. Le programme en question œuvrera aussi à développer le secteur agricole et à répondre à l’évolution de la demande sociale, notamment par l’accroissement du parc national du logement, à la lumière des programmes importants dans le domaine de l’habitat, engagés par l’Etat pour les années à venir. Le ministre a présidé, à cette occasion, la cérémonie de la mise en service de la première tranche du projet de la centrale électrique de Boutlelis. Cette structure énergétique dispose d’une capacité totale de 446 mégawatts, réparties en deux tranches. La seconde sera achevée avant juin de l’année en cours, a-t-on indiqué. Cet important projet, selon M. Guitouni, permettra de renforcer les capacités de couverture de la région en matière d’électricité et répondre aux besoins de son tissu industriel et agricole, à l’instar de la future usine de montage automobile "Peugeot" à Oran et le projet de l’usine de polypropylène dans le cadre du partenariat entre Sonatrach et le groupe français Total, prévu dans la zone pétrochimique d’Arzew. Lors de sa visite à Oran, le ministre a également mis en service un poste électrique destiné pour les agglomérations périphériques d’Oran ainsi que le réseau de distribution du gaz naturel à El Ancor et Bousfer (Ain El Turk). Il a enfin inauguré le centre national de contact pour les clients de Sonelgaz à l’échelle de la région Ouest.

APS