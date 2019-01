Industrie : Plus de 2.200 projets d’un coût de 1.000 mds DA inscrits en 2018

Plus de 2.200 projets d’un coût de 1.000 milliards de dinars ont été inscrits dans le domaine de l’industrie, avec pour objectif, le développement de l’industrie algérienne, a affirmé samedi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Intervenant lors d’un point de presse tenu à l’issue de son inauguration d’une unité « Novatis Technologie », spécialisée dans la fabrication de verre optique médicale, sise aux Eucalyptus et d’une autre unité industrielle de transformation de papier, « SARL EL HILLAL », implantée à Oued S’mar, M. Yousfi a indiqué que ces projets inscrits au cours de l’année écoulée, permettront d’assurer plus de 100.000 nouveaux d’emplois. S’agissant des statistiques relatives à la croissance de l’industrie hors-hydrocarbures en Algérie, M. Yousfi a souligné que dans les mois à venir, un guide sera mis en place au profit des entreprises ayant une activité industrielle, lequel renfermera toutes les informations relatives à leurs activités, précisant que les entreprises publiques ont déposé leurs propres statistiques, tandis que pour les entreprises relevant du secteur privé, l’opération se fera d’une manière progressive, a-t-il enchaîné. La Loi de finances 2019, « fait obligation » à toutes les entreprises, publiques ou privées, à l’effet de procéder au dépôt de leurs statistiques relatives à leurs activités, et ce, dans le but de protéger le produit algérien. Après l’inauguration des deux unités suscitées, M. Yousfi s’est félicité de ces réalisations, d’autant que ces mêmes unités recourent aux technologies de pointe et aux machines modernes, utilisées par des cadres et techniciens « algériens ». D’après les gérants de l’unité « Novatis Technologie » qui est sise aux Eucalyptus, spécialisée dans la fabrication de verre optique et qui emploie 250 travailleurs, ambitionne de fabriquer, chaque année, 7 milliards de verre optique pour ensuite, s’orienter vers l’exportation. Cette unité œuvrera à dispenser des formations à des cadres algériens dans l’utilisation des nouvelles technologies (Suisses), avec création de succursales pour la commercialisation de ce produit (verres optiques) de fabrication 100% algérienne, à travers les différentes wilayas du pays. Pour ce qui est de la SARL EL HILLAL, spécialisée dans la transformation du papier, elle dispose de 6 unités dans le pays, dont celle de l’Oued Smar fraîchement inaugurée), elle est munie d’une capacité de production totale s’élevant à 120 millions de cahiers scolaires par an. Depuis sa création en 1993, les gestionnaires de cette entreprise assurent qu’elle avait été en mesure de parvenir à l’autosuffisance, en se lançant dans l’exportation vers nombre de pays, tels que la Tunisie et le Maroc. SARL EL HILLAL signera plusieurs accords avec des pays africains, à l’image de Burkina Faso, le mali et le Niger, en vue d’y exporter ses produits, annonce-t-on de même source. Pour M. Yousfi, l’industrie algérienne progresse, jour après jour, grâce à la stabilité dont jouit le pays au double plan, politique et sécuritaire, ainsi qu’aux orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Concernant l’industrie du papier, M. Yousfi estime qu’ »il est indispensable de réfléchir à comment assurer la disponibilité de cette matière première au profit de cette industrie, à travers l’exploitation de l’alfa qui était autrefois exploitée, pour la fabrication du papier, et ce, en vue d’éviter le recours à son importation ».

N.A