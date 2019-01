Présidentielle 2019: Une application web pour la vérification électronique de la carte d'électeur

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé un nouveau service, via son site web, permettant aux inscrits sur les listes électorales, de connaitre les centres et bureaux de vote dont ils relèvent et ce, en prévision de la présidentielle du 18 avril prochain.

Lancé en concomitance avec la révision exceptionnelle des listes électorales, ce service permet de consulter toutes les informations relatives à la carte d'électeur comme le numéro de la carte et le centre ou le bureau de vote. Une fois entré à travers le lien: "electeur.interieur.gov.dz/electeurconsult", l'usager est invité à introduire la wilaya et de la commune de résidence, le nom, le prénom et la date de naissance pour lancer l'opération de recherche suite à laquelle une fenêtre s'affichera comprenant toutes les informations inscrites sur la carte d'électeur dont les coordonnés, le numéro d'inscription et le numéro du bureau ou du centre de vote. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué sur sa page Facebook officielle, que ce service vise à permettre "connaitre les bureaux de vote lors des rendez-vous électoraux".Pour rappel, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales avait débuté mercredi passé et s'étalera jusqu'au 6 février prochain. Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a invité déjà tous les citoyens non-inscrits sur les listes électorales et âgés de dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin, soit le 18 avril 2019, à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence. Les électeurs ayant changé de résidence doivent, quant à eux, se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, avait précisé le ministère. Les bureaux chargés des élections au niveau des communes sont, ainsi, ouverts tous les jours de la semaine à l'exception du vendredi, de 9H 00 à 16h30. Le nombre d'électeurs lors des dernières échéances organisées par l'Algérie (locales du 23 novembre 2017), était estimé de 22.883.772 électeurs.

APS