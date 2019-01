Care organise aujourd’hui une rencontre autour de la diversification de l'économie algérienne : Quel rôle pour les institutions ?

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise organise aujourd’hui à l’hôtel Sofitel à Alger, une rencontre-débat, sur “La qualité des institutions, vecteur de la diversification de l'économie algérienne”, qui sera animée par ZoubirBenhamouche, économiste à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, bureau pour l’Afrique du Nord (CEA).

« Comprendre pourquoi les économies nord-africaines n'enregistrent pas une croissance suffisamment dynamique pour créer les emplois nécessaires est une question centrale » estiment les organisateurs. Le chômage dans la région reste à un niveau relativement élevé, 12% en 2016; 25,4% chez les jeunes en 2014, 17,1% chez les femmes en 2013; par un faible taux d’activité (47,5% en 2015, contre 62,8% dans le reste du monde). Ce que l’on qualifie de « croissance sans emplois » en Afrique du Nord est donc une question cruciale. Le processus de croissance économique est influencé par la répartition des ressources dans l’économie. Une hausse de la productivité peut provenir de la réallocation des ressources des secteurs les moins productifs vers les plus productifs. Cette réallocation est qualifiée de transformation structurelle. Cependant, une allocation efficace des ressources au sein même des secteurs est essentielle à la croissance et à la création d'emplois en Afrique du Nord. En se basant sur les connaissances les plus récentes, on démontre que les gouvernements d'Afrique du Nord devraient se concentrer sur une idée plus large: l'allocation optimale des ressources entre les entreprises au sein des secteurs et entre les secteurs. Le rôle des gouvernements est ici très important car les distorsions de cette allocation émanant des imperfections du marché peuvent être soit atténuées, soit exacerbées par l'intervention de l'État. Celle-ci est ainsi nécessaire pour corriger, par exemple, les pratiques non concurrentielles, les contraintes en matière d'information, ou pour assurer le respect des règles sur les marchés du crédit. Cependant, l'État veille aussi à l'existence des marchés en octroyant des droits de propriété. La mauvaise allocation des ressources est une cause de la faiblesse de la croissance de la productivité Le premier aspect qu’il convient de souligner est que plusieurs pays d'Afrique du Nord sont dynamiques, avec une forte croissance de l'emploi, du PIB par habitant et avec des améliorations de l'indice de développement humain au cours de la dernière décennie. La Libye fait figure de grande exception, car le pays a sombré dans la guerre civile. Cela dit, ce mouvement positif général a récemment été dépassé par la croissance démographique dans la région et reste faible par rapport à des pays plus dynamique, commel’Inde ou la Turquie. Même si, en moyenne, l'emploi semble croître pour compenser la croissance de la population active (avec une augmentation moyenne respective de 2,6 % et 2,47 %), la tendance de la croissance de l'emploi s’est aplatie ces dernières années. La progression de la productivité du travail en Algérie et en Libye a été négative et s'est située à un peu plus de -1,24 % et -9,05 %, respectivement. Des pays comme la Turquie et l'Inde affichent des taux de croissance de la productivité de 7,9 et 16,8 %, en moyenne, au cours de la même période. Comment la croissance de la productivité pourrait-elle être augmentée ? « Nous soutenons que le pilier central de la croissance est l'augmentation de la productivité des entreprises au sein d’un même secteur (withingrowth) » indique Care. Cela peut ensuite être comparé à la croissance de la productivité entre les secteurs, c’est-à-dire à la variation de productivité qui se produit du fait de la redistribution du travail de secteurs moins productifs à des secteurs plus productifs (betweengrowth). La croissance au sein des secteurs en Afrique du Nord est relativement faible (en moyenne d'environ 2,1%). Elle reste en retrait par rapport aux autres régions. En Inde et en Turquie, la croissance de la productivité within est respectivement d'environ 15% et 11%. Cela implique qu'une mauvaise affectation au sein des secteurs pourrait expliquer la croissance ou le manque de croissance de la productivité en Afrique du Nord, et en Algérie.

La mauvaise allocation des ressources comporte deux composantes fondamentales.

Les distorsions du marché du travail sont, en principe, importantes et, en effet, 32,8 % des entreprises de Tunisie indiquent que l'accès à une main-d'œuvre suffisamment formée constitue une contrainte majeure ou grave. Une deuxième distorsion importante sur le marché du travail est causée par l'emploi excessif dans le secteur public. En Égypte, la part du secteur public dans l'emploi total est estimée à près de 30 %, soit près de deux fois plus que l'emploi dans le secteur privé formel. En Algérie, même si sa part est en baisse, l’emploi public demeure important. En outre, les primes salariales du secteur public faussent le marché du travail, tandis que les rigidités en matière d'embauche et de licenciement ont pour effet de compromettre la création d'emplois et de soutenir l'emploi informel. Pourtant, les contraintes imposées par le marché du travail ou par sa réglementation sont moins souvent pointées du doigt par les entreprises que les contraintes auxquelles elles sont confrontées pour accéder au crédit ou au financement. Mais il semblerait qu'il s'agisse d'un problème général. Cette observation concorde d’ailleurs parfaitement avec les scores très faibles des pays d’Afrique du Nord sur la dimension "accès au crédit " de l'indice Doing Business de la Banque mondiale. De même, des marchés boursiers ou d'actions peu développés impliquent que les marchés de capitaux continuent à jouer un rôle limité dans la distribution du capital entre les secteurs économiques. Or, il existe un lien très fort entre la contrainte que représente le financement et la faiblesse de productivité au niveau des entreprises.De simples simulations suggèrent que l'assouplissement des contraintes de capitaux pourrait accroître la production de 9 à 22 points de pourcentage par une augmentation importante de la productivité du travail et de l'afflux de capitaux en Afrique du Nord. Toutefois, la mise en place d'un environnement stable et fondé sur des règles pour les entreprises est une condition préalable à une allocation optimale des capitaux. La capacité des marchés à assurer l'accès aux capitaux dépend essentiellement de la capacité de l'État à assurer la protection des droits de propriété, d'un système judiciaire efficace et de lois adéquates en matière de faillite des entreprises par exemple. Un tel environnement devrait également être en mesure d'attirer les entreprises étrangères, ce qui stimulerait la concurrence et améliorerait encore davantage l'allocation des ressources, conduisant à une croissance accrue de la productivité. Le secteur public, plutôt que de soutenir la croissance du secteur privé, a été identifié comme un obstacle potentiel à son développement dans la mesure où il donne lieu à une bureaucratie excessive. En effet, on peut identifier deux dimensions de ce phénomène dans les enquêtes auprès des entreprises, à savoir le niveau de compétence de l’administration et la corruption, qui semblent positivement corrélées et présenter une différence importante avec l'économie chinoise, par exemple, qui se développe rapidement. Les entreprises signalent que la corruption et le manque de compétence de l'administration sont des contraintes considérables en Afrique du Nord. D’autres sources de distorsions importantes proviennent de la transparence des politiques publiques, du manque de redevabilité des institutions, à la source d’incertitude. On note également les distorsions générées par les entreprises politiquement connectées, qui peuvent capturer les politiques publiques en leur faveur. Cela été documenté par des recherches académiques dans le cas de l’Egypte et de la Tunisie dans les années 2000 à 2011. Concernant l’impact de la redevabilité sur l’économie, des simulations suggèrent que les IDE pourraient augmenter de 45% à 99% si les pays d’Afrique du Nord adoptaient de fortes contraintes au niveau de leur pouvoir exécutif (redevabilité).Pour accroître l’impact du changement structurel sur la productivité, des réformes importantes sont à réaliser pour réduire les distorsions sur le marché du crédit, le marché du travail, pour améliorer la transparence des institutions et leur redevabilité, et accroître la « capacité de l’Etat ».

A.S.